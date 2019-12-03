Maganda kurşunuyla öldürülen Serdar Çekiç için adalet istendi

İstanbul’da maganda kurşunlarıyla öldürülen Serdar Çekiç için Eyüp’te bir araya gelen Alibeyköy ve Güzeltepe Mahallesi halkı, “silahlanmaya hayır” dedi. “Başka anneler ağlamasın”, “Bireysel silahlanmaya hayır” pankartı açan kitle sık sık “Serdar için adalet” sloganı attı.

‘SERDAR İÇİN ADALET İSTİYORUZ’

Burada konuşan Çekiç’in kız kardeşi Aslı Akyar, kardeşinin hiç kimseyi incitmediğini belirterek, “Serdar Çekiç, 37 yaşına kadar bu mahallede yaşadı. Burada gördüğünüz hepimiz, ailesi, arkadaşları, komşusu, hep birlikte bu topraklarda büyüdük. Bugüne kadar kardeşim bir Allah'ın kulunu incitmedi, bir kediye kış demedi. Merhametliydi, çocukları severdi. Annesinin biricik evladıydı. Ama maalesef 3 Temmuz sabahı kardeşim canice katledildi, 13 kurşunla. Bizler ailesi ve tüm sevenleri olarak, bireysel silahlanmaya hayır. Anneler ağlamasın, başka çocuklar yetim kalmasın diyoruz ve hep birlikte Serdar Çekiç için adalet istiyoruz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)