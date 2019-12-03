SGK, yüzde 90 engelli çocuk için sigorta prim borcu istedi

Dersim'de yaşayan 62 yaşındaki Hani Uğurlu, 41 yıldır zihinsel engelli, 2’si kız, 4 çocuğuna bakıyor. Uğurlu’nun sağlık güvencesi olmayan engelli bir çocuğuna Sosyal Güvenlik Kurumu borç çıkarmış. Çocuklara tek başıma bakmaktan zorlandığını, duyarlı insanlardan yardım beklediğini belirten Uğurlu eşinin işçi emeklisiyle geçiniyor.

"BEN BU BORCU ÖDEYEMEM"

Çocuklarını haftada 2 gün rehabilitasyon merkezine götürerek, orada uzmanların eşliğinde bakım yaptıran Uğurlu, geri kalan zamanlarda ise evde onlarla tek başına ilgilendiğini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumunun, oğlu Hasan’a sigorta prim borcu çıkardığını belirten Uğurlu, “Sosyal güvence nedeniyle gidip derdimi anlattım. Yüzde 90 engelli çocuk dedim, ama dinlemedi kimse. Oğlum Hasan’ın SGK’de bir sürü borcu var, ben ödeyemem, o kadar gücümüz yok. Lütfen bana bu konuda yardım etsinler yetkililer. Ben bir anneyim yıllardır engelli çocuklarıma bakıyorum. Ömrümü çocuklarıma verdim” diye konuştu.

"ÇOCUK YAŞTA ZORLA EVLENDİRİLDİM"

Küçük yaşta zorla evlendirildiği söyleyen Hani Uğurlu, akraba evliliği nedeniyle çocuklarının engelli dünyaya geldiğini belirterek, “Bir kızım evli, onda hiç sorun yok. 2 kız ve 2 erkek oğlum engelli doğdu. Buradan çağrıda bulunuyorum gençlere, ben yaşadım, onlar yaşamasın, akraba evliliği yapmasınlar. Ben yıllardır gece gündüz demeden, dışarı çıkmadan 4 çocuğuma bakıyorum” dedi. (HABER MERKEZİ)