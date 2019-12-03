İzmir Barosu: Engellilerin haklara erişim koşulları kaygı verici

İzmir Barosu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Konak Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti. Okulda atölyeleri ziyaret eden ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İzmir Barosu heyeti, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla okulda düzenlenen şenliğe de katıldı. Şenlikte konuşan Baro Başkanı Av. Özkan Yücel, “Hep sizinle beraberiz, engelsiz bir kent, engelsiz bir ülke için elimizden ne geliyorsa, ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak için hazırız ve buradayız” dedi.

İzmir Barosu tarafından ayrıca Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yazılı açıklama da yayınlandı. Açıklamada, 5378 Sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 14 yıl, Birleşmiş Milletler Engelli Bireylerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin imzalandığı tarihten bu yana da 12 yıl geçtiği halde, engelli birey çalıştırmakla yükümlü olan kurumlarda kota açığı, eğitime erişimin yetersizliği, adliyeler, ceza infaz kurumları, geri gönderme merkezleri, kadın sığınma evleri, tüm emniyet birimleri ve kamu kurumlarının erişilebilirlik ilkesi ve insan onuruna aykırı koşulları, noterlik kanunu, vasilik müessesesi, ayrımcılık içeren yasalar, okul müfredatlarındaki ayrımcılık içeren söylemler, engelli bireylerin rızası dışında yapılan cerrahi müdahaleler, bağımsız denetim, şikayet ve izleme mekanizmalarının kurulmaması veya işletilmemesi, sosyal ve kültürel haklar, bağımsızlık, eşitlik ve diğer spesifik haklara erişim koşulları, kaygı verici düzeyde olduğu vurgulandı.

‘YILMADAN MÜCADELE EDECEĞİZ’

“Maalesef son dönemde sıklıkla yaşanan ve medyada da yer alan, engelli bireylere yönelik ayrımcı ve insanlık dışı tavır, davranış ve uygulamalar da sorunun boyutlarını gözler önüne sermektedir” denilen açıklamada, İzmir Barosu ve İzmir Barosu Engelli Hakları Komisyonu olarak, mücadele edeceklerini belirterek, “Engelli bireylerin, tüm haklarına tam anlamı ile kavuştuğu, topluma eşit koşullar altında tam ve etkin olarak katıldığı, tüm insanların doğuştan sahip oldukları insanlık onuru ve eşitliğe saygılı, adil bir toplum, hak temelli bir yaklaşım ve farkındalık için mücadelemize yılmadan devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz”denildi. (İzmir/EVRENSEL)