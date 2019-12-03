Rusya’da yabancı gazeteciler ajanlıkla suçlanabilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülke dışından mali destek alan medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerin “Yabancı ajan” olarak değerlendirilebilmesini öngören medya ve enformasyon yasasındaki düzenlemeyi onayladı.

DW Türkçe’nin haberine göre Putin, Rusya’da faaliyet gösteren yabancı medya kuruluşlarının “Yabancı ajan” olarak değerlendirilmesini öngören yasal değişikliği 2017 yılında imzalamıştı. Putin’in onayladığı ek düzenlemeyle artık yurt dışından maddi destek alan yabancı medya kurumlarının dışında bu kurumlarda çalışan gazeteciler de ajanlıkla suçlanabilecek.

RUSYA’YA GÖRE KİMLER AJAN?

Rusya Adalet Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre 10 yayın kuruluşu “yabancı ajan” olarak sınıflandırılıyor. Bunlar arasında Amerika’nın Sesi, ABD Kongresi tarafından finanse edilen Özgür Avrupa Radyosu (RFE/RL) ve Currenttime.tv bulunuyor. Bunların yanı sıra 74 sivil örgüt “yabancı ajan” olarak değerlendiriliyor. Bu yayın kuruluşları ile sivil örgütler için sıklıkla katı denetimler uygulanıyor.

Uluslarası Af Örgütü konuyla ilgili yaptığı açıklamada uygulamayı ‘‘Özgür ve bağımsız medyanın kısıtlanması yönünde yeni bir adım’’ sözleriyle eleştirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de Rus yetkililere ek yasayı geri çekmeleri yönünde çağrıda bulundu. (DIŞ HABERLER)

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