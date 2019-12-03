03 Aralık 2019 16:55

Özgür Ülke'nin bombalanmasının 25’inci yılı: Hakikatin izindeyiz

Özgür Ülke Gazetesinin bombalanmasının 25’inci yıl dönümünde konuşan gazeteciler, “Özgür basının mirasçıları olarak bu yolculukta hakikatin izlerini cesaretle sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Özgür Ülke ve Yeni Yaşam gazetesi

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Özgür Ülke gazetesinin bombalanmasının 25'inci yılında gazeteciler, meslek örgütler, siyasiler ve insan hakları savunucuları İstanbul Kadırga'da bulunan eski gazete binasının önünde bir araya geldi.

    Yeni Yaşam Gazetesi tarafından organize edilen anmaya Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Eşbaşkanı Elif Bulut, Özgür Gazeteciler İnisiyatifi Eş Sözcüsü Hakkı Boltan, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu Sözcüsü Ayşe Güney, İnsan Hakların Derneği (İHD) Eş Başkanı Eren Keskin ile çok sayıda gazeteci katıldı.

    “Özgür Basın Susturulamaz” pankartının açıldığı açıklamada, “Bu ateş sizi de yakar” dövizleri ile saldırıda yaşamını yitiren gazeteci Ersin Yıldız’ın fotoğrafları taşındı.  

    "ONLAR BOMBALADI BİZ DEVAM ETTİK"

    Anmada ilk olarak dönemin tanığı olan gazeteci Hüseyin Aykol konuştu. Aykol, tanıklığını şu sözlerle dile getirdi: “Tam 25 yıl önce bugün daha erken saatlerde burada bulunan yokuştan indiğim sırada itfaiye seslerini duyuyordum. Yakınlarda ayakkabı imalatçıları var. Tiner kullanıldığı için orada devamlı yangın çıkardı zaten. O an yine o yangınlardan birinin yaşandığını düşündüm. Gazeteye geldim. Ancak gazetemiz yanmıştı. İtfaiye soğutma çalışmalarını sürdürüyordu. Kapkara bir bina karşımdaydı. Polisler gelmişti ve binaya girişleri engelliyorlardı. Parkın içinde 5-10 kişi olayı seyrediyordu. Ben yapabileceğim bir şey olmadığını düşünerek çalıştığım dergiye gittim. Gazetede yaşananları dergide manşete aldım. Daha sonra derginin telefonu çaldı. Arayan kişi Gülten Kışanak’tı. Onun çağırmasıyla o gün biz kimi dergilerin binalarında onların aletlerini kullanarak gazetemizi yaptık ve ertesi gün dört sayfa da olsa gazetemizi çıkardık. Gazetemiz bayilerde yer almaya devam etti. Gazetemize büyük bir dayanışma oldu.” 

    "ONLAR KAPATTI, BİZLER ÇIKARDIK"

    O gün yaşananlardan sonra "Bir daha gazete çıkaramayız" diye düşündüğünü ifade eden Aykol, “Bunu özeleştirim olarak söylüyorum. Çünkü o günden sonra  46 gazete daha çıkardık. Biz özgür basın geleneği olarak 52 tane gazete çıkardık. 52 gazeteyi onlar kapattı, bizler çıkardık. Onlar bombaladı, biz yeniden devam ettik ve bugünlere geldik. Biz hala devam ediyoruz. Bizi bombalayanlar ise şuan hiç de iyi hatırlanmıyorlar. Çünkü dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in emriyle bombalandığını bizler ortaya çıkarmıştık” diye konuştu.

    "MUSA AMCA, FERHAT TEPE’YE, HAFIZ AKDEMİR’E BORCUMUZ VAR…"

    Aykol’un ardından söz alan İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin de bombalama emrinin bizzat dönemin Başbakanı Tansu Çiller tarafından verildiğini söylerek Özgür Ülke’nin bu coğrafyanın en çok baskı gören yayın organı olduğunu kaydetti. Keskin, “9 yaşındaki dağıtımcısından 74 yaşındaki yazarı Musa Anter’e kadar bir çok çalışanı katledildi. Hiçbirinin katilleri ortaya çıkarılmadı. Katliam emrini verenlerden Mehmet Ağar, iktidar partisi tarafından çete lideri olarak yargılandı ve cezaevine konuldu. Ama şu anda Mehmet Ağar iktidar partisiyle yan yana, Tansu Çiller iktidar partisiyle yan yana. Derin devlet hala iktidarını devam ettiriyor. Bizler insan hakları savunucuları olarak gazetenin her zaman yanında yer almaya çalıştık. Ben gazetenin ilk çıktığı günden bu yana o dönem sevgili arkadaşım Ferda Çetin ile birlikte gazetenin avukatlığını yapmaya başladık. O günden bu yana bu gazetenin benim hayatımda çok büyük bir önemi var. Çünkü ben bu gazeteyi düşündüğümde insan hakları mücadelesine devam etmenin bir zorunluluk olduğunu hatırlıyorum. Çünkü bizim ölülerimize karşı borcumuz var. Bizim Musa Amca’ya karşı borcumuz var. Ferhat Tepe’ye borcumuz var. Hafız Akdemir’e karşı borcumuz var. Bu nedenle bu gazeteye sahip çıkmaya devam ediyoruz” dedi.

    "İKTİDAR YAŞANANLARIN FAİLİ"

    ÖGİ Sözcüsü Hakkı Boltan ise, yaptığı konuşmasında anma programına geldikleri sırada polislerce gözaltına alınan ETHA muhabiri Serdal Işık ile halen gözaltında olan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri üzerinde durdu.

    “O gün gazeteler bombalanıyordu, bugün ise gazetecilere yönelik baskılar farklı şekillerde devam ediyor” diyen Boltan, sözlerine şöyle devam etti: “Her ay açıkladığımız raporlarda gözaltındaki gazetecileri aktarıyoruz. Türkiye gazeteciler için açık cezaevi bir olarak anılıyor. Bu durumu faili ise iktidar. Bu ayki raporumuzda da yer aldığı gibi 139 gazeteci şuan cezaevinde. Tüm dünyada gözaltında olan gazetecilerin sayısı dahi bu denli fazla değildir. Böylesi bir ülkede yaşamak büyük sorumluluk dayatıyor. Bu sorumlulukların en önemlisi ise, basın özgürlüğünün gerçekleşebilmesi için ne gerekiyorsa yapmaktır. Basın özgürlüğü için tüm çabanızı katın. Basını özgürleştirdiğimiz taktirde iktidarları da ehlileştirmiş olacağız."

    "HAKİKATİN İZİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

    MKGP Sözcüsü Ayşe Güney de, büyük bir mirasa dönüşen 25 yıllık basın yolculuğunun yeni katılımcılarla devam ettiğini ifade etti.

    Güney, “Bize geçmişten miras kalan en önemli şey cesaretti. Biz yeni gazetecilerin temel aldığımız yol, cesaret yoluydu. Bu bizim için çok kıymetli. Bu 25 yıllık süreç içerisinde bombalamalar oldu, faili meçhul cinayetler işlendi, tutuklamalar ve gözaltılar yaşandı. Bugün katledilmiyoruz ama onlarca arkadaşımız cezaevinde tutuklu. Onlarca arkadaşımız dışarıda olmasına rağmen mesleğini yerine getiremiyor. Çünkü adli kontrol şartıyla şehirler açık cezaevleri haline getirilmiş durumda. Gazetecinin seyahat ve ulaşım gibi bir hakkının olması gerekirken, bizler bugün bu haklarımızı dahi kullanamıyoruz. Temel haklarımızı bugün burada talep etmemiz gerekirken, can güvenliğimizle ilgili tedirginliklerimizi dile getiren ifadelerde bulunuyoruz. Bu ülkede gazeteciler katlediliyor. Başka ülkeden gazeteciler de bu ülkede katlediliyor. Çünkü bir gazetecinin katledilmesine en elverişli yer Türkiye. Basın özgürlüğünden bahsetmenin mümkün olmadığı, özgürlük kavramının dahi kullanılamaz hale geldiği bir ülke haline geldik. Biz gazeteciler olarak özellikle özgür basının mirasçıları olarak bu yolculukta bundan sonrasında da yine hakikatin izlerini cesaretle sürdürmeye devam edeceğimizi vurguluyoruz. 90’lı yıllarda gösterilen dayanışmanın bugün de aynı cesaretle gösterilmesinin değerli olduğunu düşünüyoruz. Gazetecilik mesleği ilkelerle yapılan bir meslektir diyerek herkesi dayanışmaya çağırıyoruz” diye konuştu. 

    Açıklamaların ardından gazeteciler bombalanan binanın önüne karanfiller bırakarak yaşamını yitiren gazeteci arkadaşları Ersin Yıldız’ı andı. (İstanbul/MA)

    Özgür Ülke'nin bombalamasının üzerinden 25 yıl geçti

    Özgür Ülke'nin bombalamasının üzerinden 25 yıl geçti

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Ekoloji Birliği: Termik santrallere veto yetmez, kilit vurulmalı
    YAZARLAR
    İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Türk-İş’in 23’üncü Genel Kuruluna giderken gerçekler ve beklentiler

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Hükümranlık, biyopolitika, hapishane ve Demirtaş’a yaşatılan

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Resmi enflasyon dikkate alınırsa vay çalışanın haline!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Kafası karışık NATO

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Dur bakalım n’olacak?

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Sağır ve dilsiz olmak: Tercih veya tesadüf
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Bozankaya'da işten atılan işçilerin direnişine polis müdahalesi
    Bozankaya'da işten atılan işçilerin direnişine polis müdahalesi

    Bozankaya'da sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin fabrika önünde sürdürdüğü direnişe polis müdahale etti. İşten atılan işçi sayısı ise 30 oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Şule Çet davasında Çağatay Aksu'ya müebbet, Berk Akand'a 18 yıl hapis
    Şule Çet davasında Çağatay Aksu'ya müebbet, Berk Akand'a 18 yıl hapis

    Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davanın 6. duruşmasında mahkeme heyeti, Çağatay Aksu'ya müebbet ile 12 yıl 6 ay, Berk Akand'a da 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

    Vanlı emekçiler: Asgari ücret en az 3 bin lira olmalı, zamlar dikkate alınmalı
    Vanlı emekçiler: Asgari ücret en az 3 bin lira olmalı, zamlar dikkate alınmalı

    Van'da yaşayan yurttaşlar, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücretin, temel tüketim mallarına yapılan zamlar dikkate alınarak belirlenmesini ve en az 3 bin lira olmasını istiyor.

    MESS yüzde 6 dayattı, uyuşmazlık üzerine ara bulucu süreci başladı
    MESS yüzde 6 dayattı, uyuşmazlık üzerine ara bulucu süreci başladı

    MESS sözleşmesinde patronlar sadece yüzde 6’lık zam teklifi yaptı. Uyuşmazlık tutanağının tutulmasıyla ara bulucu dönemi başlamış oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Tanıklar Rabia Naz'ın düştüğüne inanmıyor
    Tanıklar Rabia Naz'ın düştüğüne inanmıyor

    TBMM Rabia Naz Vatan ve Şüpheli Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu’na konuşan tanıkların çoğu Rabia Naz’ın çatıdan düştüğüne inanmadıklarını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Ordu'da kadın cinayeti: 20 yaşındaki Ceren Özdemir bıçaklanarak öldürüldü
    Ordu'da kadın cinayeti: 20 yaşındaki Ceren Özdemir bıçaklanarak öldürüldü

    Ordu'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan 20 yaşındaki Ceren Özdemir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Hükümete yakın medyaya göre PISA’da "uçmuşuz"
    Hükümete yakın medyaya göre PISA’da "uçmuşuz"

    Hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteler, PISA 2018 sonuçlarını manşetlerine taşırken Türkiye’nin 37 OECD ülkesi arasında 31. sırada yer almasına yer vermedi.

    Fransa yarın grevde: "Ölene kadar çalış ve sefalet içinde yaşa" yasasına hayır
    Fransa yarın grevde: "Ölene kadar çalış ve sefalet içinde yaşa" yasasına hayır

    Fransa’da sendikalar ve öğrenci örgütleri, "Sistem, insanlığı ve doğayı felakete sürüklüyor. Yeni emeklilik reformu felaketi derinleştiriyor" diyerek 5 Aralık’ı genel grev ve mücadele günü ilan etti.

    "Meryem için oryantal, bedeninden çekip çıkardığı bir var olma hikayesi"
    "Meryem için oryantal, bedeninden çekip çıkardığı bir var olma hikayesi"
    Umudu taşıyan çın sabahlara...
    Umudu taşıyan çın sabahlara...
    Süper Lig'de 13. hafta | Sivasspor kendinden emin, Beşiktaş yükselişini sürdürüyor
    Süper Lig'de 13. hafta | Sivasspor kendinden emin, Beşiktaş yükselişini sürdürüyor
    Muharrem Ertaş kimdir? | Muharrem Ertaş'ın eserleri
    Muharrem Ertaş kimdir? | Muharrem Ertaş'ın eserleri
    Şair Emrullah Alp: Yaşadığım dünyanın ve zamanın tutanakçısıyım
    Şair Emrullah Alp: Yaşadığım dünyanın ve zamanın tutanakçısıyım
    #YeraltındanYüzler fotoğraf sergisi açılıyor
    #YeraltındanYüzler fotoğraf sergisi açılıyor
    Emekliye zam teklifi AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi
    Emekliye zam teklifi AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi

    CHP’nin en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesini içeren kanun teklifi AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Oylamada MHP ise çekimser kaldı.

    Bilirkişi, polisin zırhlı araçla öldürdüğü 5 yaşındaki Efe'yi "asli kusurlu" buldu
    Bilirkişi, polisin zırhlı araçla öldürdüğü 5 yaşındaki Efe'yi "asli kusurlu" buldu

    Diyarbakır'da Efe Tektekin'in ölümüne neden olan polis memuru hakkında dava açıldı. Trafik Kazası Bilirkişi raporunda ise Tektekin "asli", polis "tali" kusurlu bulundu.

    Üsküdar Belediyesindeki yolsuzluk iddialarının araştırılması reddedildi
    Üsküdar Belediyesindeki yolsuzluk iddialarının araştırılması reddedildi

    Üsküdar Belediyesinde yolsuzluk iddialarının araştırılması için komisyon kurulması önerisi AKP ve MHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

    Evde, işte, sokakta baskı: Eda’nın ölümü intihar mı, cinayet mi?
    Evde, işte, sokakta baskı: Eda’nın ölümü intihar mı, cinayet mi?

    İstanbul Esenyalı’da, daha önce Ekmek ve Gül’e yazdığı yazı ile yaşadığı şiddeti anlatan Eda Çakar intihar etti. Çakar’ın yaşadığı şiddet ve toplumsal baskı nedeniyle intihara sürüklendiği söyleniyor.

    DERİTEKS kayıt dışı istihdama karşı İzmir’de miting düzenleyecek
    DERİTEKS kayıt dışı istihdama karşı İzmir’de miting düzenleyecek

    DERİTEKS, kayıt dışı istihdam, sahte sigortalılık ve çift bordro uygulamalarına karşı imza kampanyaları ve İzmir'de miting düzenleyecek.

    Geçinemeyen öğrenciler çareyi günübirlik işte buluyor: Şu an dersim var, ben işteyim
    Geçinemeyen öğrenciler çareyi günübirlik işte buluyor: Şu an dersim var, ben işteyim

    Mersin Kitap Fuarı, Mersin’deki öğrencilerin çalışması için fırsat oldu.

    OSTİM: Çocuk emeği sömürüsüyle ayakta kalan sanayi havzası
    OSTİM: Çocuk emeği sömürüsüyle ayakta kalan sanayi havzası

    Çocuk işçilik merdiven altlarında, kuralsız işçi çalıştıran kötü patronların işi mi? 15 yaşındaki Ahmet’in çalıştığı elit sayılabilecek fabrikaya bakıldığında sistemden kaynaklandığı görülüyor.

    "Çevre felaketleri yaşanıyor, gereken uyarıları yapacağız"
    "Çevre felaketleri yaşanıyor, gereken uyarıları yapacağız"

    TMMOB, 5-6-7 Aralık tarihlerinde Diyarbakır'da “Enerji, ekoloji ve toplumsal barış” başlığı ile sempozyum düzenleyecek. Prof. Dr. Arif Nacaroğlu ile sempozyumun hedeflerini konuştuk.

    Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun'un Kerkük'te yakalandığı iddiası
    Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun'un Kerkük'te yakalandığı iddiası

    IŞİD'in öldürülen lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun'un Kerkük'te yakalandığı iddia edildi. 

    Vakıflar Bankası'nın yüzde 58.5 hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi
    Vakıflar Bankası'nın yüzde 58.5 hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi

    Vakıflar Bankası'nın yüzde 58.5 oranındaki hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi.

    GÜNCELLENDİ
    NATO Zirvesine karşı kitlesel protesto düzenlendi
    NATO Zirvesine karşı kitlesel protesto düzenlendi

    NATO zirvesi Londra’da binlerce kişi tarafından protesto edildi. Trafalgar Meydanı’nda toplananlar Backingham Sarayı’na yürüdü.

    GÜNCELLENDİ
    ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı
    ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı

    ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump hakkında azil soruşturmasının raporunu yayınladı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'un gerçekleştirdiği Dörtlü Zirve sona erdi
    Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'un gerçekleştirdiği Dörtlü Zirve sona erdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla yapılan Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi.

    GÜNCELLENDİ
    MA muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu tutuklandı
    MA muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu tutuklandı

    Gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu tutuklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Macron’dan Türkiye’ye: NATO üyesisiniz, Rusya'dan nasıl S-400 satın alabiliyorsunuz?
    Macron’dan Türkiye’ye: NATO üyesisiniz, Rusya'dan nasıl S-400 satın alabiliyorsunuz?

    ABD Başkanı Trump "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerini eleştirdiği Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Londra'daki NATO zirvesinde bir araya geldi.

    Postacıların grevi Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'nin istifasına neden oldu
    Postacıların grevi Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'nin istifasına neden oldu

    Ücretlerinin düşürülmesine karşı greve çıkan posta emekçilerinin grevinin ardından Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, istifa etmek zorunda kaldı.