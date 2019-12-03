Diyarbakır Barosu, eki yönetimleri hakkında dava açılmasına tepki gösterdi

Diyarbakır Barosu, Ermeni Soykırımı’na ilişkin yapılan açıklama nedeniyle önceki baro yönetimine dava açılmasına “Baromuzun önceki başkanı ve yönetim kurulunun yapmış olduğu açıklama mevcut yönetimimizin de açıklamasıdır. Suçsa eğer, biz de bu suça ortağız” diyerek tepki gösterdi.

Barolarının Önceki Dönem Başkanı Ahmet Özmen ile Yönetim Kurulu üyesi 10 isim hakkında Ermeni Soykırımı’na ilişkin 24 Nisan’da yayımladıkları “Ermeni halkının dinmeyen büyük acısını paylaşıyoruz” başlıklı bildiri nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve “TBMM’yi aşağılamak” suçlamasıyla dava açılmasına Diyarbakır Barosundan tepki geldi.

ERDOĞAN’IN MESAJI HATIRLATILDI

24 Nisan 2014 tarihinde dönemin başbakanı olan Tayyip Erdoğan’ın Ermeni halkı için yayımlamış olduğu “Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı herkes gibi Ermenilerin de o dönemde yaşadıkları acıların hatıralarını anmalarını anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir. 1915 olaylarına ilişkin farklı görüş ve düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi; çoğulcu bir bakış açısının, demokrasi kültürünün ve çağdaşlığın gereğidir” mesajının hatırlatıldığı açıklamada “Başbakan’ın bu söyleminden ifade özgürlüğü, Diyarbakır Barosunun açıklamasından da suç çıkaran bir yargının adalet dağıtmayacağı açıktır. Yargı; konjonktürel, çifte standartlı yaklaşımlardan vazgeçmelidir. Bu vesileyle; baromuzun önceki başkanı ve yönetim kurulunun yapmış olduğu açıklama mevcut yönetimimizin de açıklamasıdır. Suçsa eğer, biz de bu suça ortağız" ifadeleri kullanıldı. (Diyarbakır/MA)