Stoltenberg: Türkiye ile çatlağın Londra Zirvesi'yle çözüleceği sözü veremem

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin içinde bulunduğu NATO gerginliğine ilişkin "Türkiye ile çatlağın Londra Zirvesi'nin sonunda çözüleceği sözü veremem" dedi.

NATO'nun kuruluşunun 70. yılının kutlanacağı Londra Zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı basın toplantısının ardından soruları yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile NATO geriliminin çözüleceğinin garantisini veremeyeceğini açıkladı. Stoltenberg, "Böyle bir vaatte bulunmayacağım, tüm söyleyebileceğim, konu üzerinde çalıştığımız. Ama bu demek değildir ki, NATO'nun Baltık ülkelerini savunmak için planı olmasın" ifadelerini kullandı.

Trump, Londra'daki NATO zirvesi öncesi yaptığı basın toplantısında "Suriye'ye yapılan operasyondan sonra Türkiye NATO'nun bir parçası olmalı mı?" sorusuna yanıt olarak "Bu üyeler arasında masaya yatırılmalı" derken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "NATO'daki dostlarımız YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmezse atılacak her türlü adımın karşısında oluruz" dedi.

Türkiye, Baltık devletleri ve Polonya için hazırlanan Savunma Planı'na onay vermemişti. Ankara, bu kararı, YPG'nin tehdit olarak tanımlandığı Türkiye Savunma Planı belgesinin yayımlanmasına ABD'nin de aralarında olduğu 8 müttefikin izin vermemesi üzerine almıştı.

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