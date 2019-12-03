Gıda-İş: Asgari değil, vergiden muaf insanca yaşanabilecek bir ücret

DİSK’e bağlı Gıda İş Sendikası Bursa Bölge Temsilcisi Nuri Aysever asgari ücretin dört kişilik bir ailenin, tüm harcamalarına yetecek düzeyde olması çağrısında bulundu.

Sendika binasında yaptığı açıklamada konuşan Gıda İş Bursa bölge temsilcisi Nuri Aysever, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 için geçerli olacak ücret artışı için çalışmalara başlandı. Yine kapalı kapılar arkasında, işçilerden uzak, işçilerin temsil edilmediği, ama milyonlarca işçiyi ilgilendiren bir konuda karar verecekler. İşçileri 'temsilen' katılacak olan Türk-İş ise bir kez daha sorumluluğu üzerinden atmak için, 'Biz elimizden geleni yaptık' diyerek kolaycılığa kaçacak. Komisyonda gerçek anlamda işçileri temsilen kimse olmayacak. Onun için asgari ücret tespit komisyonunun yapısı değişmeli, tüm sendikalar komisyonda yer almalı, işçileri temsilen, işçilerin seçeceği temsilciler komisyon toplantısına katılmalı.”

"SERMAYEYE VE TEKELLERE DEĞİL, İŞÇİLERE KAYNAK!"

Sermayeye para musluklarını sonuna kadar açan iktidarın sıra işçilere gelince bir kez daha ekonomik dengelerin bozulmaması adına en düşük ücretin dağıtılacağını vurgulayan Aysever, “Sermayeye yeni teşvikler, vergi indirimleri, hibe kredileri, borç ertelemeleri yapılırken, işçi ve emekçilere ise yoksulluk kalıyor. Bu koşullarda iktidarı, sermayesi yine işçilerden fedakarlık isteyecek ve aynı gemideyiz söylemleri ağızlarından düşmeyecektir. yüzde bir sermaye nüfusunun serveti, ülkedeki toplam nüfusun yüzde 80'inin servetine denk gelirken nasıl aynı gemide oluyoruz? Onların gemisi refah ve bolluk içinde yüzerken, bir elleri yağda, bir elleri balda iken, milyarlarca dolar servet biriktirirken, bizler ise açlık ve yoksulluk içinde yaşamak zorunda kalıyoruz.” diye konuştu.

"AÇLIK ÜCRETİ DEĞİL, VERGİDEN MUAF, İNSANCA YAŞANACAK ÜCRET!"

Geçmiş yıllarda asgari ücrette yapılan artışların bir işçi ailesinin geçinebileceği, hayatını sürdürebileceği bir ücret olmadığını belirten Aysever, “Sendikaların yapmış olduğu araştırma, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)dahil, açlık sınırının 2069 TL, yoksulluk sınırının 6700 TL olarak belirlemiş bulunuyorlar. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren ve ülkenin en büyük toplu iş sözleşmesi olan asgari ücret bilimsel verilere, dört kişilik bir ailenin, tüm harcamalarına yetecek düzeyde olmalıdır. Asgari ücretin tek taraflı belirlenmesi işçilere sorulmamasının nedeni işçilerin sermaye ve iktidarlar karşısında örgütsüz olmasıdır. Sendikamız Gıda İş tüm işçileri asgari ücret görüşmelerinde insanca yaşanacak ücretin belirlenmesi için birlikte mücadeleye çağırmaktadır. Milyonlarca işçi adına belirlenecek asgari ücret için, fabrikalarda komiteler kurarak bu sürecin tarafı olmadan, durum değişmeyecektir. Sadece benle, bizimle olmaz yerine, işyerlerinde asgari ücret belirleme sürecinde işçi arkadaşlarımızla bir araya gelerek, tartışarak, birleşerek mücadele yolunu seçmeliyiz. Gıda işçileri olarak sendikamız Gıda İş çatısı altında örgütlenmeye, üye olmaya, asgari ücretin insanca yaşanacak bir ücret olması için yürüteceğimiz kampanyaya katılmaya, destek vermeye birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

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