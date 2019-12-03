Kızılcaköylüler: Köyümüzü kâr hırsına kurban etmeyeceğiz

Kızılcaköy Sarı Zeybek Jeotermal Sahası Projesi ilgili inceleme ve denetleme komisyonu 4 Aralık günü kararını verecek. Kızılcaköy halkı ve Aydın Çevre Kültür Platformu kurulun karar toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı.

Aydın Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen ve “Havama suyuma toprağıma dokunma”, “JES’lere hayır” sloganları atıldığı basın açıklamasını Kızılcaköy sakini Gülten Şimşek okudu. Kızılcaköylülerin JES istemediğini dile getiren Şimşek, “Artık herkes JES’in ne olduğunu biliyor, yiyeceklerimizi zehirlediğini, topraklarımızı çoraklaştırdığını, havamızı kirlettiğini… Aydın topraklarının yüzde 85’i JES şirketlerine açılmış durumd. Eğer Kızılcaköy’de santral kurulursa Aydın’ın her yerinde kurulur. O nedenle Kızılcaköy’ü savunmak, Aydın’ı savunmaktır” dedi.

JES’lerden dolayı insanların göç etmeyi düşündüğünü dile getiren Şimşek, “JES santralleri zehir saçıyor, çocuğumuz burada büyümesin diye insanlar Aydın’dan gitmeyi düşünüyor. Ancak bu çözüm değil. Ülkenin her yerinde bir çevre talanı var, çözüm oradan oraya göç edip temiz hava temiz gıda aramak değil, yaşadığı yeri temiz tutmak için mücadele etmektir. Biz Kızılcaköylüler bu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz, köyümüzü terk etmeyeceğiz. Köyümüzün kar hırsına kurban edilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Devletin halkın yanında olması gerektiğini belirten Şimşek, bu toplantıdan Aydın ve Kızılcaköy halkının aleyhine bir karar çıkarsa biz bunu kabul etmeyeceğiz. Hukuki mücadelemizi ve direnişimizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

“SAĞLIKLI YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Okunan basın metninden sonra söz alan bir köylü, “jeotermali aydın civarında istemiyoruz, zehir solumak istemiyoruz. Bizim elimizden sağlığımızın alınmasını istemiyoruz, sağlıklı yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

Yılmazköy’den Ayşe Çetin de, “Biz Aydın için mücadele ediyoruz, malım var mülküm var bize ne demeyin. Sağlığınız yok olacak, kanserler çoğalıyor. Memleketimiz elden gidiyor, Aydın’ı sıcak suya mı ihtiyacı var?” dedi. EGEÇEP Dönem Sözcüsü Hüsnü Dilli ise, bu girişimlere karşı mücadele etmenin önemine vurgu yaparak, Kızılcaköylülerin sağlıklı bir ortamda yaşamaları için mücadele ettiklerini söyledi.

Efeler Belediye başkanı Fatih Atay da, Yıllardır Aydın’daki köylülerin mücadele içerisinde olduğunu söyleyerek “Bu insanlar sadece temiz bir çevrede yaşamak istiyor. Anayasal haklarını verilmesinden başka hiçbir maçları yok. Elektrik üretimine de karşı değiller ama elektrik üretiminin buradaki çevreyi yok etmesine karşılar ve bunu engellemek hepimizin vatandaşlık görevinin olduğunu düşünüyorum” dedi. Yurtdışında hidrojen sülfürü ölçen cihaz aldıklarını dile getiren Atay, bundan sonraki süreçte JES’lerin Aydın’a ne kadar zarar verdiğini ölçüp kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. (Aydın/EVRENSEL)

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