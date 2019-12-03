AYM başvuruyu reddetti; Atatürk Orman Çiftliği de KHK mağduru oldu

Burcu YILDIRIM

Ankara

Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) kanununun KHK ile değiştirilerek yapılaşmaya açılmasına karşı yapılan itiraz Anayasa Mahkemesince reddedildi. Aralarında Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç’un da bulunduğu 127 CHP milletvekilinin kararın iptali için yaptığı başvuru Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından oy birliğiyle reddedildi. Karar resmi gazetede yayınlandı. Bu kararı “skandal” olarak nitelendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AYM üyelerini istifaya çağırdı.

AOÇ arazisinin kullanıma açılması hakkında 2018 yılında 703 sayılı KHK ile kanun maddelerinde değişiklik yapıldı. ‘Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu’nu KHK ile yapılan değişiklik ile ‘Atatürk Orman Çiftliği Kanunu’ ve ‘Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’ da yine 703 Sayılı KHK ile ‘Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun’ şeklinde değiştirildi. Yapılan değişiklik ile birlikte Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç’un da aralarında bulunduğu 127 CHP milletvekili Anayasa’nın 2, 7, 9, 35, 36, 44, 45, 90. maddelerine aykırılık nedeniyle kararın iptali ve yürürlülüklerinin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Ancak Anayasa Mahkemesi bu kararın anayasaya aykırı olmadığı kararını verdi.

Milletvekillerince verilen dava dilekçesinde, AOÇ alanı ile ilgili değişikliklerin anayasaya açıkça aykırı olduğu ve uygulanması halinde hukuk devleti yönünden giderilmesi imkansız durum ve zararlara yol açacağı belirtilmişti. Dilekçede bu kararların yürürlüklerinin durdurulması talep edilmişti. Yapılan değişiklikler ile AOÇ alanlarının kamu yararı dışında imar planlarına açılması ve yapılaşmaya izin verilmesi söz konusu. AOÇ alanları içinde yapılan ve tartışma konusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptırdığı saray ve Melik Gökçek’in büyük paralar akıttığı Ankapark da bulunuyor.

Anayasa Mahkemesi KHK ile AOÇ alanlarının imara açılmasına ilişkin milletvekillerinin iptal istemli dilekçelerine ret kararı verdi. Mahkemenin bu kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararının iptaline ilişkin 16 Ekim 2019 tarihinde verdiği hüküm ise bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

‘AYM ÜYELERİ TOPLUCA İSTİFA ETSİN’

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Anayasa Mahkemesinin bu kararını skandal olarak değerlendirdi. Candan, “AYM, bu kararla 'mülkiyet hakkı ve şartlı bağış hakkı yok' diyor. Atatürk’ün şartlı bağış belgesi olmasına rağmen, 'bunun üzerine tapuya şerh konulmamış' diyerek reddediyorlar. Bununla talanın önünü açıyorlar” dedi. Bu kararı “Ankapark’ı aklama kararı” olarak da değerlendiren Candan, “AYM üyeleri topluca istifa etsin” diye seslendi.

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