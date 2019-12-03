03 Aralık 2019 13:18

Silopi Kız Anadolu İHL'de ‘Padişah fermanı’na tepki: Militarist zihniyetin ürünü

Eğitimciler, Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde okul müdürünün ücretli öğretmenlere gönderdiği, skandal dayatmaların yer aldığı tebligata tepki gösterdi.

Silopi Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi

Fotoğraf: MA

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    Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sedat Som’un, okulda görev yapan sözleşmeli öğretmenlere gönderdiği skandal talimatnameye tepki yağdı. gönderdi. “Padişah fermanı” olarak yorumlanan tebligatta sözleşmeli öğretmenlerin haklarını hiçe sayan maddeler yer alırken, yaşanan skandalı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Şırnak Şubesi duyurmuştu. Tebligatın ortaya çıkmasıyla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.

    "İDARECİLER LİYAKATA GÖRE GÖREVLENDİRİLMELİ"

    Şırnak Eğitim Sen Şube Başkanı Muzaffer Yıldırım, müdürün talimatının yasakçı bir zihniyetin ürünü olduğunu belirterek, öğretmenlik mesleğine yönelik saldırıların sürdüğünü söyledi. Yıldırım, “Son yaşanan olaylara baktığımızda bu konuda ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır. MEB öğretmene yönelik saldırıları durdurmak istiyorsa güvencesiz istihdamı bir an önce sonlandırmalıdır. Okul idarecilerini sendikal aidiyetlere göre değil liyakata göre görevlendirmelidir” dedi.

    Mesleğe yönelik saldırıların nereden gelirse gelsin karşısında durmaya devam edeceklerini dile getiren Yıldırım, “Militarist zihniyetin ürünü olan bu okul müdürü görevden alınıncaya kadar olayın takipçisi olmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

    "YASAL VE ANAYASAL OLMAYAN SIKINTILAR"

    Duruma tepki gösteren Eğitim Sen Cizre Şube temsilcisi Mesut Aslan da Silopi’de yaşanan olayın son 4 yıldır öğretmenler üzerinde süren baskı ve sindirme politikasının sonucu olduğunu vurguladı. Yaşanan olayın okulların son 4 yıldır “Liyakatsız” idarecilere teslim edilmesinin sonucu olduğunu ifade eden Aslan, 18 maddelik yazıyı okuduklarında şok olduklarını söyledi. Aslan, “Metinde yasal, anayasal sıkıntılar gördük. Yönetmelikte olmayan kendince uygulanan bir kural silsilesi gördük” diye konuştu.

    "SADECE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE DEĞİL"

    Okulun öğrenciler, öğretmenler ve velilerle yönetilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Aslan, gelinen aşamada okulların idareciler tarafından “Her şeyi ben yaparım” algısıyla yönetildiğini, bu uygulamaların yalnızca ücretli öğretmene değil diğer öğretmenlere de uygulandığını belirtti. Bu yaşananları son 4 yıldır dile getirdiklerini anımsatan Aslan, bunun yazıya dökülmesiyle ne kadar pervasızca olunduğunun açığa çıktığını kaydetti. Aslan, “Öğretmenlerin bu şekilde tehdit edilmesi, baskı altına alınmasına, fırçalanmasına, azarlanmasına asla müsaade etmeyeceğiz” diye belirtti.

    "BASKILARA, MOBİNGLERE BOYUN EĞMEMELİYİZ"

    Mevcut maddeler içerisinde mobbing, hakaret, aşağılama, korkutma ve sindirmenin olduğuna vurgu yapan Aslan, böylesi uygulamaların bir daha yaşanmaması için resmi makamların gerekli soruşturmayı yaparak, caydırıcı cezalar vermesi gerektiğine işaret eti. Aslan, şöyle devam etti: “Bunu önlemek için öğretmen arkadaşlarımıza çok görev düşüyor. Öğretmen arkadaşlarımız kendi iradelerini göstermeleri gerekiyor. Öğretmen arkadaşlarımız yanlışlara karşı susmamalarını, okul idarecilerinin mobbinglerine boyun eğmemelerini, zor durumda kalmaları durumunda da bize başvurmalarını istiyoruz. Birlik olalım eğer birlik olmazsak dün Saadet Öğretmen’e yapıldı ve maalesef intiharla sonuçlanan bir olay oldu. Yarın başkasına yapılsa, sıra bana gelecek. Burada susmamamız gerektiğini bütün meslektaşlarımızın bilmesi gerekir.  Biz susarsak, çocuklarımız, toplum ve gelecek elimizden çıkar.”

    Okul müdürü tarafından öğretmenlere gönderilen 18 madde şöyle:

    1. Resmiyette rica etmek bir emirdir. İtiraz edilmeden eksiksiz olarak yerine getirilmelidir.
    2. Müdür yardımcıları ve ya müdür tarafından verilen görevler asla sorgulanmayacak. İdarecilere güven duyulacak. Verilen görevlerde bahane sunulması ve ya sorgulanması durumunda öğretmen hak ettiği davranışı görecektir.
    3. İdarecilerle konuşmalarda üsluba dikkat edilecek, haddi aşıcı cümleler kullanılmayacak.
    4. Sıkıntı çıkaran öğretmen hakkında prosedür ne ise gerekli işlemler uygulanacaktır.
    5. Müdür yardımcılarının verdiği görevler müdür beyin talimatıdır. Onlara karşı çıkılması müdür beye karşı çıkmak olarak algılanacaktır ve gerekli işlemler yapılacaktır.
    6. Memur değil, öğretmen olduğumuz unutulmayacak. Eğitim kurumuna herkes sahip çıkacak ve daha iyi olması için herkes fedakarlık yapacak.
    7. Şu anda öğretmenlik için kontrol sürecindesiniz. Henüz tam manasıyla öğretmen olmuş değilsiniz. Davranışlar ona göre olacak
    8. Amire selam vermek yükümlüktür. Kasten verilmediği taktirde cezası vardır. Müdür bey uyardı diye küsmek, kızmak veya trip atmak ergenlik göstergesidir ve bir öğretmene uygun davranışlar değildir. Aynı zamanda meslektaşlarıyla selamlaşmak insanlık görevidir.
    9. Yönetmelikler okunup öğrenilecek. İdarenin verdiği görevlerde kanuna aykırı bir durum yoktur. Bu konuda idareye güven duyulacak.
    10. Danışman öğretmenler aday öğretmenlerini kontrol edecek. Aday öğretmen her türlü soruyu danışmanına soracak. Danışmanın verdiği görevleri müdür beyin verdiği unutulmayacak. Her türlü işler aday öğretmenlere yaptırılabilecek.
    11. Aday öğretmenlerin notları kontrol altında verileceğinden fazladan hiçbir hocaya not verilmeyecektir.
    12. Danışman öğretmen adayın derslerine girecek ve buna itiraz edilmeyecektir.
    13. Okul ortamında biz bir aileyiz. Ailenin içinde gibi davranılmazsa öğretmen ailenin içinden çıkartılabilir.
    14. Aday öğretmenler her hafta idarecilerimize yapabilecekleri işler olup olmadığını soracaktır. Bu konu takip edilecek.
    15. Yapılan toplantılarda herkes not alacak. Sadece dinleyip gidilmeyecek.
    16. Maddiyattan ziyade kurum düşünülecek.
    17. Öğretmenlik derse girip çıkmak değildir. Görev bilincinin farkına varılsın.
    18. Aday öğretmen adaylığını bilecek. Adaylığı kalksa bile gerekli vazifeleri yapmadığı taktirde görevden alınabilir. Kimsenin bu görevde garantisi yoktur.

    (Şırnak/MA)

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