Eşini darbetip kaynar suyla yaktı, serbest bırakıldı
Eşini darbedip üzerine kaynar su döktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Saadettin K. serbest bırakıldı. Basına "Eşimi darbetmedim yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm, pişmanım" dedi.
Fotoğraf: Evrensel
Samsun'da, eşi D.K.'yi (54) dövüp üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan Saadettin K. (61) nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saadettin K., adliye çıkışı basına "Eşimi darbetmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm, pişmanım" dedi.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen Saadettin K., eşini önce dövdü, ardından da üzerine kaynar su döktü. D.K., yardım bulmak için bağırırken Saadettin K. evden çıkarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu D.K.'yi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. D.K., yanık ünitesinde tedaviye alındı.
SERBEST BIRAKILDI
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Saadettin K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Saadettin K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"DARBETMEDİM, YER DÜŞTÜ, KAYNAR SUYU DA YANLIŞLIKLA DÖKTÜM"
Saadettin K., adliyeden ayrılırken basın mensuplarına, "Eşimi darbetmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm. Eve alışveriş yapmıştım, hafif şekilde alkollüydüm. 'Neden bunları aldın' dediği için tartıştık. Pişmanım" dedi. (Samsun/DHA)
Esenyurt'ta 2 kadına saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı
Yaptığı 23 suç duyurusuna takipsizlik verilen kadın eski eşi tarafından öldürüldü
Ayşe Tuba Arslan'ı ölüme götüren ihmaller bitmiyor: Katili ile uzlaşmaya zorlanmış