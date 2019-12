Kasımda 4 gazeteci tutuklandı, 12 gazeteciye 45 yıl hapis verildi

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), gazetecilere yönelik hak ihlallerini içeren Kasım ayı raporunu açıkladı. Raporda, 3 Aralık 1994’de Özgür Ülke gazetesine yönelik yapılan bombalı saldırı hatırlatılarak, “Gazetecileri hedef alanlara tıpkı 25 yıl önce olduğu gibi tekrar sesleniyoruz; bu ateş sizi de yakar!” denildi.

‘GAZETECİLER SAYISIZ SORUNLA KARŞILAŞTI’

Basın emekçilerinin Kasım ayı boyunca sayısız sorunla boğuştuğu kaydedilen raporda, “Ev baskınları, gözaltılar, tutuklamalar, cezalar, saldırılar, baskılar ve daha birçok sindirme yönteminin” gazetecilere karşı uygulandığı vurgulandı. Raporda, gazetecilerin Kasım ayında da basın özgürlüğü dışında her şeyi gördüklerini ifade edildi.

‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN BAHSETMEK İMKANSIZ’

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün (RSF) her yıl yayımladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye’nin, 180 ülke arasında 157’nci sırada yer aldığı hatırlatılan raporda, “Bu sıralama da gösteriyor ki, Türkiye’de basın özgürlüğünden bahsetmek imkansız bir hale gelmiştir” denildi.

‘BASIN, AKP’LİLEŞTİRİLMEK İSTENİYOR’

AKP-MHP ittifakının gazeteciliği tekleştirdiği belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi: “Gazetelerde sadece kendi haberlerini, ajanslarda sadece kendi fotoğraflarını, radyolarda sadece kendi seslerini, televizyonlarda da sadece kendi görüntülerini görmek isteyen hükümet, basını AKP’lileştirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. İktidarın yanlış politikalarını haberleştiren ve ötekilerin sesine kulak veren gazeteciler, farklı yöntemlerle susturulmak isteniyor. Bu yaşananlar AKP-MHP ittifakının gerçeğe olan tahammülsüzlüğünün izdüşümüdür.”

‘MESLEKTAŞLARIMIZI BIRAKIN’

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Berivan Altan, Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu’nun gözaltında ve tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirtilen raporda, yaptıkları haberlerden dolayı onlarca gazetecinin cezaevinde tutulduğunu, şimdiye kadar birçok gazeteciye hükümetin hoşuna gitmeyen haberler yaptığı için hapis cezaları verildiği vurgulandı. Raporda, basın özgürlüğü konusunda dünyada son sıralarda yer alan Türkiye’nin, tutuklu gazeteciler konusunda ise birinci sırada olduğu bilgisine yer verildi. Raporda, hem Hükümete hem de yargıya “Gazeteciler iktidarın değil, toplumun sesidir. Bu yüzden tutuklu tüm meslektaşlarımızın biran önce serbest bırakılmasını istiyoruz” çağrısı yapıldı.

‘DOĞRU HABERCİLİK HEDEFTE’

Türkiye’nin gazeteciler için bir cezaevine dönüştüğü ifade edilen raporda, doğru habercilik yapan her gazetecinin her an gözaltına alınma ya da tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Raporda, ayrıca gazetecilerin basın kartlarının iptal edilmesi de eleştirildi.

TUTUKLU GAZETECİ SAYISI: 139

Türkiye’de 139 gazetecinin tutuklu olduğu hatırlatılan raporda, Kasım ayında 12 gazetecinin gözaltına alındığı, 8 gazetecinin evine baskın düzenlendiği, 4 gazetecinin tutuklandığı, 5 gazetecinin saldırıya uğradığı, 1 gazeteci hakkında soruşturma açıldığı, 2 gazeteci hakkında dava açıldığı, 51 gazetecinin yargılanmasının devam ettiği, 12 gazeteciye toplam 45 yıl 15 gün hapis, 1 gazeteciye ise para cezası verildiği açıklandı. (MA)

