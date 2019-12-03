ETHA Muhabiri Serdal Işık gözaltına alındı
ETHA Muhabiri Serdal Işık haber takibi yaparken gözaltına alındı.
Fotoğraf: MA
Etkin Haber Ajansı (ETHA) Muhabiri Serdal Işık gözaltına alındı.
ETHA Muhabiri Serdal Işık, haber takibine gittiği sırada Beyazıt Tramvay Durağı’ndan polisler tarafından gözaltına alındı. Tramvaydan indiği sırada polislerce durdurulan Işık, yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü sonrası gözaltına alındı.
Polisin gözaltına alınma gerekçesi konusunda bilgi vermediği Işık'ın nereye götürüldüğü de bilinmiyor. (İstanbul/MA)
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