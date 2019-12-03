Bozankaya'da Birleşik Metal-İş üyesi 7 işçi daha işten atıldı

Ankara'da faaliyet yürüten Bozankaya A.Ş.’de çalışan Birleşik Metal İş Sendikası üyesi 7 işçinin daha işlerine son verildi.

Kazan ilçesinde bulunan Bozankaya A.Ş.’de işten atmalar sürüyor. MA'nın aktardığı habere göre Birleşik Metal-İş Sendikasına üye olan 10 işçinin 29 Kasım’da işten atılmasının ardından, sendikaya üye 7 işçi daha işten çıkartıldı.

DİRENİŞ POLİS BASKISIYLA ENGELLENMEYE ÇALIŞILIYOR

İşten atılan işçilerin işyeri önündeki direnişi, polis baskısıyla engellenmek isteniyor. İşlerine son verilen işçiler fabrika önünde bekleyiş halinde. İşçilerin ardından çevik kuvvet polisleri de fabrika önüne geldi.

İşçiler, Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı’nın katıldığı toplantıda işçilere Birleşik Metal-İş’in fabrikaya girmesine izin vermeyecekleri yönünde baskı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığını aktardı.

Birleşik Metal-İş Sendikası, bugün Kazan’da bulunan fabrika önüne polis yığınağı yapıldığını duyurdu.

Evrensel’e konuşan Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgın, fabrikanın önünde olduklarını söyleyerek "İşveren her türlü hukuksuzluğu yapıyor. Emniyet güçleri fabrika içerisinde, biz de işten atılan arkadaşlarımızla birlikteyiz. Buraya Birleşik Metal-İş Sendikası girene kadar direnmeye devam edeceğiz" dedi. Patronun işçilerin anayasal haklarını kullanmasından duyduğu rahatsızlık ve korkunun böyle bir saldırganlığa yol açtığını dile getiren Ilgın, "Üyelerimiz baskılarla, polis tehdidiyle sendikadan istifa ettirilmeye çalışılıyor. İşçinin gözü korkutulmak isteniyor. Müdürler gidip içerideki işçileri tehdit ediyor. Ancak biz şunu açık söylüyoruz, bedeli ne olursa olsun buraya sendikalı olarak gireceğiz" dedi.

Fotoğraf: Birleşik Metal-İş Sendikası

(Ankara/EVRENSEL)

Bozankaya patronu işçilerin sendikalaşmasını vaatlerle engellemeye çalışıyor

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