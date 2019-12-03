Süper Lig'de 13. hafta | Sivasspor kendinden emin, Beşiktaş yükselişini sürdürüyor
Süper Lig'de 13. hafta Sivasspor'un liderliğiyle kapandı. Başakşehir ve Beşiktaş yükselişini sürdürürken Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray puan kaybetti.
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA
Süper Lig'in 14. haftası, Beşiktaş-Kayserispor mücadelesi ile tamamlandı. Zirve mücadelesi veren Beşiktaş, son sıradan kurtulmak isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Müsabakayı 4-1 kazanan siyah-beyazlılar zirve takibini sürdürdü.
Haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor, ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek puanını 27'ye çıkardı ve ilk sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa'da bu müsabakanın ardından teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.
Haftanın öne çıkan maçında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
Deplasman performansında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe ise İzmir'de çıktığı Göztepe maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı.
HAFTANIN SONUÇLARI
Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-3
- Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 2-0
- Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: 3-1
- Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 5-0
- Göztepe-Fenerbahçe: 2-2
- Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: 1-2
- Medipol Başakşehir-Antalyaspor: 2-0
- Trabzonspor-Galatasaray: 1-1
- Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-1
PUAN DURUMU
Ligde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|13
|8
|3
|2
|26
|12
|14
|27
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|13
|7
|4
|2
|21
|13
|8
|25
|3.
|BEŞİKTAŞ
|13
|7
|3
|3
|19
|14
|5
|24
|4.
|TRABZONSPOR
|13
|6
|5
|2
|24
|14
|10
|23
|5.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|13
|6
|4
|3
|24
|13
|11
|22
|6.
|FENERBAHÇE
|13
|6
|4
|3
|23
|14
|9
|22
|7.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|13
|5
|5
|3
|28
|16
|12
|20
|8.
|GALATASARAY
|13
|5
|5
|3
|14
|11
|3
|20
|9.
|GÖZTEPE
|13
|4
|5
|4
|13
|14
|-1
|17
|10.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|13
|5
|2
|6
|13
|14
|-1
|17
|11.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|13
|5
|2
|6
|14
|21
|-7
|17
|12.
|GAZİANTEP FK
|13
|4
|4
|5
|18
|24
|-6
|16
|13.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|13
|3
|5
|5
|20
|20
|0
|14
|14.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|13
|3
|4
|6
|13
|20
|-7
|13
|15.
|KASIMPAŞA
|13
|3
|3
|7
|17
|22
|-5
|12
|16.
|ANTALYASPOR
|13
|3
|3
|7
|12
|23
|-11
|12
|17.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|13
|2
|3
|8
|8
|25
|-17
|9
|18.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|13
|1
|4
|8
|12
|29
|-17
|7
SÜPER LİG'DE 14. HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
6 Aralık Cuma
20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği
7 Aralık Cumartesi
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor
17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe
20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
8 Aralık Pazar
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK
16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir
16.30 Antalyaspor-Trabzonspor
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Aralık Pazartesi
20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor
(AA)