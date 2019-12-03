Akşener: EYT'liye geldi mi metelik yok, şatafata kaynak çok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili sözlerini eleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığının Cibuti'deki cami açılışına gitmek için 744 bin lira harcadığını hatırlatan Akşener, "EYT’liye geldi mi, metelik yok; ama vatandaşımın yokluktan intihar ettiği memlekette, şatafatlı özel uçaklarla Afrika seyahati yapıyorsunuz. Tarifeli seferle gitseniz, sırmanız mı dökülür? Tarifeli seferle gitseler, maliyet 70 bin lira. Ama beyler israfsız, şatafatsız yapamıyor, 10 katı parayı savurmadan rahat edemiyorlar" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclisteki grup toplantısında konuştu.

"YANDAŞA PARA BULABİLEN EYT'LİLERİ İTİP KAKIYOR"

Grup toplantısına EYT'lilerin katıldığını aktaran Akşener, EYT meselesinin, ailelerle birlikte milyonlarca yurttaşı mağdur ettiğini ifade etti. "Emeklilikte "Saray’a" takılan kardeşlerimiz aramızda" diyen Akşener, "Yandaş vakıflara, derneklere, ajanslara akıtacak milyonları bulabilen, geçmediğimiz köprüler, gitmediğimiz yollar, yatmadığımız hastaneler için müteahhitlere ödeyecek parayı bulabilen, kendine saray yaptıracak parayı bulabilen, Sayın Erdoğan’ın, "Seçim kaybetsek dahi o iş olmaz" diyerek, itip kaktığı EYT’liler aramızda" dedi.

Erdoğan'a "Kademeli bir çözüm planı mümkün" diye seslenen Akşener, "Sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, ilk adım olabilir. Türkiye’nin, bu kadar büyük bir yarayı tedavi edecek imkanları var. Yeter ki niyet olsun. 'Bizden önceki bir uygulama' diyerek işin içinden sıyrılamazsınız. Ülkeyi yönetiyorsanız, sizden önce ya da sizden sonra, bütün dertlere çare bulmak zorundasınız" diye konuştu.

"SİZİ PARA BABALARI SEÇMEDİ"

EYT'lilerin taleplerinin yerine getirilebileceğini belirten Akşener, şunları söyledi:

"EYT’li kardeşlerimi rahatlatmak, dertlerine deva olmak, öyle anlatıldığı, öyle şişirildiği gibi zor değil. Evet, bir maliyeti var. Ama Türkiye’nin, o maliyeti göğüsleyecek imkanları da var. Bakın ben maliyet diyorum, onlar yük diyor. Milleti, kendi hazinesine yük görmek de ne demek? Para milletin, hak milletin. Siz kim oluyorsunuz da, benim milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? Kodaman 5 müteahhit sıkışmaya görsün, Kamu bankalarını seferber edip, bir kalemde 500 milyonluk vergiyi silip, çare buluyorsunuz. Sıra vatandaşa, sıra millete geldi mi, 'Olsa dükkan senin' deyip sıyrılmaya çalışıyorsunuz. Sizi, para babaları seçmedi efendiler! Sizi millet seçti. Ya milleti göreceksiniz, ya da yoldan çekileceksiniz. Bunun başka yolu yok. Nasıl geçen haftaki sözümü dinleyip, Fabrika bacalarına filtre takmayı erteleyen kararı veto ettiniz, Ve milletin yararına bir karar verdiniz; EYT’liler konusunda da; ya sözümü dinleyip, gerekeni yapacaksınız, Ya da biz geleceğiz, biz yapacağız"

"İSRAFSIZ, ŞATAFATSIZ YAPAMIYORLAR"

Diyanet İşleri Başkanlığının Cibuti'deki cami açılışına gitmek için 744 bin lira harcamasına tepki gösteren Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Özel bir uçak kiralıyorlar. 22 bin dolar yakıt masrafı, 108 bin dolar da kiralama ücreti var, Toplamda 744 bin liralık bir seyahat. Be vicdansızlar! EYT’liye geldi mi, metelik yok; ama vatandaşımın yokluktan intihar ettiği memlekette, şatafatlı özel uçaklarla Afrika seyahati yapıyorsunuz. Tarifeli seferle gitseniz, sırmanız mı dökülür? Tarifeli seferle gitseler, maliyet 70 bin lira. Ama beyler israfsız, şatafatsız yapamıyor, 10 katı parayı savurmadan rahat edemiyorlar. Bir asgari ücretli çalışanımız, ayda 326 lira vergi veriyor. Bu seyahat, 2280 işçimizin, bir aylık vergisi demek. Yazıktır, günahtır. 10 kişi bir yere gideceksiniz, 2280 işçinin vergisini harcıyorsunuz. Millete gelince de 'Para yok"

"SICAK PARAYA MAHKUM EKONOMİK SİSTEM ÇOKTÜ"

Yıllardır "sıcak para"ya mahkum ettikleri ekonomik sistemin çöktüğünü ifade eden Akşener, işsizlik rakamlarına da değindi. Akşener, şunları söyledi:

"Gelin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 500 günlük karnesine birlikte bakalım: 500 günde; Yüzde 4’ün üzerinde daraldık. Kişi başı milli gelirimiz, 8811 dolara düştü. Bir sene önceye göre, yüzde 10 fakirleştik. İşsizlik oranı yüzde 10’dan, yüzde 14’e çıktı. Tabi bunlar resmi rakamlar. Hayatın gerçeği, çok daha vahim… İşsiz sayımız, 3 milyon 315 binden, 4 milyon 650 bine çıktı. Yani, 1 milyon 335 bin vatandaşımız daha işsiz kaldı. Üniversite mezunu işsizlerimizin sayısı, 369 bin kişi arttı, 907 binden, 1 milyon 276 bine çıktı. 506 bin kadınımız daha işsiz kaldı. Sayıları 1 milyon 916 bin oldu. Genç işsizlerimizin sayısıysa, 470 bin arttı. Artık, 1 milyon 518 bin genç işsizimiz var" (HABER MERKEZİ)

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