Nepal'de cinsel saldırı suçlanan Meclis Başkanı istifa etti

Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'de, meclis çalışanı bir kadını taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Meclis Başkanı Krishna Bahadur Mahara Meclis Başkanlığından istifa etti.

Mahara, istifa dilekçesinde, suçlamanın bağımsız ve tarafsız şekilde araştırılmasını kolaylaştırmak için görevini bıraktığını belirtti.

Mahara, "Soruşturma süreci tamamlanana kadar, konunun bağımsız ve adil şekilde araştırılmasının önünü açmak amacıyla istifa etmeye karar verdim" ifadesini kullandı.

Diğer yandan polis, iddialarla ilgili soruşturma başlattı ve söz konusu olay yerini ablukaya aldı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Mahara'nın pazar gecesi kadın meclis çalışanını taciz ettiği iddiası yer almıştı. Mahara'nın ofisinden Meclis Başkanı'nın söz konusu saatlerde resmi konutunda bulunduğu ve iddiaların gerçekleri yansıtmadığı açıklaması yapılmıştı. Açıklamada, iddiaların siyasi bir karalama kampanyasının parçası olduğu ileri sürülmüştü.

Mahara, Kasım 2017'deki genel seçimlerde, Nepal Komünist Partisinin Mecliste çoğunluğu elde etmesinin ardından Meclis Başkanı seçilmişti. Mahara, daha önce başbakan vekili, iletişim bakanı, içişleri bakanı olarak görev yapmıştı. (Katmandu/AA)