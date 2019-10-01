Endonezya'da hükümet protestoları sürüyor

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelen yüzlerce öğrenci, hükümetin ceza kanunu ile ilgili değişiklik yapılması konulu tasarısı ve Temsilciler Meclisi'nin yolsuzluğu ortadan kaldırma ve ceza yasası konusunda hazırladığı düzenlemeye karşı protesto gösterisi düzenledi.

Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan ve Palembang kentlerinde de öğrenciler sokaktaydı.

210 KİŞİ YARALANDI

Endonezya'nın başkenti Cakarta’da, yolsuzlukla mücadele kanunu ile ceza kanunundaki bazı değişiklik tekliflerine karşı yapılan öğrenci protestolarında 210 kişi yaralandı, 649 kişi gözaltına alındı.

Cakarta Valisi Anies Baswedan, yaptığı açıklamada, dün akşam başkentin çeşitli noktalarında yolsuzlukla mücadele ve ceza kanunundaki değişikliklerin iptali amacıyla yapılan eylemlerde 210 kişinin yaralandığını belirtti.

Hastaneye getirilen yaralılar arasından sadece 15 kişinin tedaviye ihtiyaç duyduğunu aktaran Baswedan, yaralıların kaçının güvenlik gücü ya da eylemci olduğuna ilişkin bilgi vermedi. Emniyet yetkilileri de gece geç saatlere kadar süren eylemlerde 649 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Ülkede dün Makassar, Yogyakarta, Solo ve Bali gibi çeşitli bölgelerde eylemler düzenlenmişti.

Parlamento, 17 Eylül'de yolsuzlukla mücadele kanununu onaylamış ancak ceza kanununda değişiklikleri içeren tasarının onaylanması tepkiler üzerine askıya alınmıştı.

Yolsuzlukla mücadele kanununda yapılan değişikliğin Yolsuzlukla Mücadele Kurumunu (KPK) zayıflattığı ve bunun yolsuzluğu artıracağından endişe ediliyor.

Ülke genelinde hafta başından bu yana başkent dahil çeşitli kentlerde ilgili yasa değişikliklerine karşı öğrenci eylemleri düzenlenmişti. Yetkililer, eylemlerde 3 kişinin öldüğünü açıklamıştı. (Cakarta/AA)