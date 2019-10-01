Kadına şiddetin bahanesi bu kez “Bulaşıkları geç yıkadın” oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bulaşıkları geç yıkadığı bahanesiyle eşi Halit H. tarafından darbedilen H.H, hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan Halit H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fethiye'nin Karagedik Mahallesi'nde oturan H.H, 2 gün önce, “bulaşıkları geç yıkadın” bahanesiyle eşi Halit H. tarafından darbedildi.

Uzun süre şiddete maruz kalan H.H, kaçıp anne ve babasının oturduğu eve gitti. H.H. buradayken fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İç kanaması olduğu ve dalağının patladığı tespit edilen H.H. ameliyata alındı. Dalağı alınan H.H, şiddet gördüğü eşinden şikayetçi oldu.

H.H. ifadesinde, Halit H. ile 3 yıl önce evlendiğini ve sürekli şiddet gördüğünü anlattı.

Polis ekipleri şikayet üzerine Halit H'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Halit H. tutuklandı. (Muğla/DHA)

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