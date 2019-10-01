01 Ekim 2019 23:07
İki anaokulu öğretmeni hakkında "çocuklara şiddet" iddiasıyla inceleme başlatıldı
İzmir Gaziemir’de iki anaokulu öğretmeninin sınıftaki çocuklara şiddet uyguladığı görüntüleri izleyen veliler şikayetçi oldu. Öğretmenler hakkında inceleme başlatıldı.
Fotoğraf: DHA
İzmir'in Gaziemir ilçesindeki anaokulunda öğrencilere kaba davrandıkları ve şiddet uyguladıkları belirlenen 2 öğretmen hakkında, idari inceleme başlatıldı.
İlçede hizmet veren özel anaokulunda okuyan 3 yaş grubu öğrencilerin annelerine, öğretmenlerinin kendilerine çok kızdığını söylemesi üzerine, veliler okula gitti. Okul müdürüyle birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen veliler, öğretmenler G.K. ve S.A'nın, çocuklara fiziksel şiddete varacak derecede kaba davrandığını gördü.
Velilerin şikayeti üzerine, söz konusu öğretmenler hakkında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari inceleme başlatıldı. Öte yandan, velilerin suç duyurusunda bulunması üzerine, savcılık da adli soruşturma başlattı. (İzmir/DHA)