GOP'ta kentsel dönüşüm protestosu: Önce borçlandırdılar, şimdi kira ödemiyorlar

İstanbul Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi halkı, kentsel dönüşüm nedeniyle mağdur edildiklerini söyleyerek belediyeye ait Gaziosmanpaşa Kültür Sanat Merkezi önünde eylem yaptı. Yıllardır kentsel dönüşüm sürecinin tamamlanmadığını, 4 aydır da kiraların ödenmediğini söyleyen mahalle halkı, kültür merkezinde bulunan Belediye Başkanı Hasan Tahsin’le görüşme talep etti.

Eylem sırasında “Başkan istifa”, “Yalancı başkan istemiyoruz”, “Kira hakkımız söke söke alırız”, “Hak hukuk adalet”, “Halkız haklıyız kazanacağız” sloganları atıldı. Mahallelilerin eylemine Barınma Hakkı Meclisi de destek verdi.

Eylem sırasında bina önünde kısa süreli arbede yaşandı. Mahalle halkının eylemi kararlı şekilde sürdürmesi üzerine hak sahipleri belediye başkanıyla görüşmek üzere kültür merkezine alındı.

Toplantıdan çıkan bir hak sahibi, Belediye Başkanı Tahsin’in kiraların bir hafta içerisinde yatırılacağı sözü verdiğini söyledi. Toplantıda kasım ayında yeni ihale yapılacağını söyleyen Belediye Başkanı Tahsin, kentsel dönüşümün ise 2021'de biteceğini iddia etti. Daha önce verilen sözlerin tutulmadığını hatırlatan Bağlarbaşı halkı, buna tepki gösterdi. Kentsel dönüşüm mağdurları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kiraları belediyeye ödediğini ama belediyenin bu paraları kendilerine aktarmadığını iddia etti.

“3 AY KALDI DİYE BİZİ AVUTUYORLAR”

Belediye önünde eylem yapan bir vatandaş, 2013’te evini kentsel dönüşüm ofisine verdiğini ve o günden beri hala sürecin tamamlanmadığını söyledi. 6 yıldır hala bir gelişme olmadığını söyleyen vatandaş, “Her gittiğimde 3 ay kaldı diye bizi avutuyorlar. 14 aydır kiralarım gecikmeli olarak yatıyor. Ben aldığım paranın faydasını göremiyorum. 3 ay hangi ev sahibi bekler? Bize kira diye 910 lira veriyorlar; biz 1300 lira kira ödüyoruz. Her gün zam geliyor bir de” dedi.

“ÖDENMEYEN KİRALAR NEDENİYLE EV DEĞİŞTİRDİM”

Kira ödemesi alamamasına isyan eden bir başka mahalleli ise, “Zaten kıt kanaat geçiniyoruz. 900 lira kira yatırıyor; biz 1200 TL ödüyoruz. Bu yetmiyor gibi 900 TL’yi de yatırmıyorlar. Aldığımız parayı kiraya veriyoruz. Bugüne kadar 4 defa ev değiştirmek zorunda kaldım. Ev sahibi anlamıyor ki. Benim ev taşıma masraflarımı kim karşılayacak?” diye sordu. Ketnsel dönüşüm sürecinin 2 sene içinde tamamlanacağı sözünü hatırlatan vatandaş, aradan geçen 7 senede hala evlerin tamamlanmamasına da tepki gösterdi.

"ÖNCE BORÇLANDIRDILAR, SONRA KİRA ÖDEMEDİLER"

Mahallede yaşayan bir başka kadın ise 5 yıldır verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti. Verilen sözleri tutmayan belediye başkanına tepki gösteren kadın, “Kentsel dönüşüm için bizi borçlandırdı, şimdi de kiraları ödemiyor, evimizi yapmıyor” dedi.

Mahallede yaşayan bir başka kadın ise kentsel dönüşüm sürecinin başında evini vermek istememesine rağmen baskı yapıldığını ve 7 gün içerisinde evi boşaltmaya mecbur bırakıldığını söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)