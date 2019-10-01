01 Ekim 2019 21:11
Sağlık Bakanı: Vatandaşın da katılımını sağlayan fahri sigara denetçiliği getiriyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sigaraya ilişkin yeni bir düzenleme üzerine çalıştıklarını söyledi.
Fotoğraf: Engin Özmen/DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sigarayla ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Kapalı alan tanımının yeniden şekillendirildiğini ifade eden Koca, “En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz ve bunun istismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor” dedi. Koca ayrıca, “Vatandaşın da katılımını sağlamak üzere fahri sigara denetçiliği de getiriyoruz” ifadelerini kullandı. (AA)
YAZARLAR