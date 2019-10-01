01 Ekim 2019 20:33

Hollanda'da çiftçilerden tarım politikalarına karşı traktörlü eylem

Hollanda'da binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto etti. Çiftçler, yüzlerce traktör ile Malieveld Meydanı'nda toplandı.

Hollanda'da çiftçilerden tarım politikalarına karşı traktörlü eylem

Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

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    Hollanda'nın Lahey kentinde toplanan binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto etti. Bir çobanın inisiyatifi ile başlayan ve çeşitli kurumların desteği ile düzenlenen eyleme ülkenin farklı kentlerinden de destek geldi.

    Ülkenin farklı kentlerinden binlerce çiftçi, Hollanda hükümetinin tarım politikasını protesto etmek için Lahey'de toplandı. Çiftçiler, belediyenin sadece 75 traktöre izin vermesine rağmen yüzlerce traktör ile otoyollarını kullanarak eylemin yapıldığı yapıldığı Malieveld Meydanı'na geldi.

    Çiftçiler, traktörlerin üzerine, "Seni besleyen kişinin elini ısırma", "Bıktık artık", "Ülkede devran çiftçinin ekimi ile dönüyor", "Biraz daha bu siyaseti uygularsan bütün çiftçileri kaybedersin" yazılı pankart ve dövizler astı.

    Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

    Meclis güzergahı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şehir merkezindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Polisin uyarılarını uymadığı gerekçesiyle 3 çiftçi gözaltına alındı. Yol ve şoförler derneği eylem nedeniyle ülke tarihinin en yoğun trafiğinin yaşandığını bildirdi.

     

    Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

    Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

    "SERA GAZI SALINIMI BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE ÖLÇÜLSÜN"

    DW Türkçe'nin haberine göre çiftçiler ülkedeki sera gazı emisyonlarını tarım sektörünün artırdığı yönündeki algıya tepki göstererek çiftliklerin neden olduğu karbon ve azot oksit emisyonlarının "bağımsız bir tarafça" ölçülmesini talep ediyor. Çiftçiler besledikleri hayvanların sayısının daha da azaltılmasını isteyen hükümete karşı çıkıyor.

    BAKAN'DAN ÇİFTÇİLERE SÖZ

    Eyleme katılan Hollanda Tarım Bakanı Carola Schouten kendisi görevde olduğu sürece böyle bir uygulamaya gitmeyecekleri sözü verdi. Çiftçilerin diğer sorunlarını da dinleme sözü veren Schouten, "Sağlıklı bir çevre hedeflerken güçlü bir tarım sektörü için de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Hollanda'da tarım, ülke ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Hollanda Tarım ve Bahçecilik Federasyonu (LTO) verilerine göre, ülkedeki yaklaşık 54 bin çiftlik ve tarım işletmesi geçen yıl 90,3 milyar avro değerinde ihracat yaptı. (DIŞ HABERLER)

    Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

    Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

    sd

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