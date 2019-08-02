KESK üyesi emekçilere dönük polis saldırısı Bursa'da protesto edildi

KESK üyelerinin TİS talepleri için Ankara'da yaptıkları basın açıklamasına yapılan polis saldırısı ve gözaltılar Bursada protesto edildi. KESK Bursa Şubeler Platformu tarafından Heykelde yapılan açıklamada "Baskılar bizi yıldiramaz" dendi.

Açıklamada konuşan SES Bursa Şube Yöneticisi Birol Aşık, "Emekçilere yapılan bu saldırı, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, sendikal haklar başta olmak üzere tüm demokratik hakların ortadan kaldırıldığı bir ortamda gerçekleştiği gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. Toplu iş sözleşmesi sürecinde toplantı ve basın açıklaması yapmak anayasal hakkımızdır, bu hakkımızın çiğnenmesini protesto ediyoruz. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar bizi yıldırmayacaktır. Toplu sözleşme teklifimizde yer alan temel taleplerimizden biri de insanca yaşamaya yetecek bir ücret talebidir. Ülkeyi yönetenlerden en çok duyduğumuz sözlerden birisi “işçiyi, memuru enflasyona ezdirmedik” sözüdür. Ancak bu sözde ifade edilen enflasyon TÜİK tarafından açıklanan, çarpık hesaplamalara dayalı resmi enflasyondur. Oysa işçiyi, kamu emekçisini, emekliyi ezen TÜİK’in resmi rakamları değil, sokakta, pazarda, mutfakta yaşanan hayatın gerçek, gayri resmi enflasyonudur. Halkın en az %20’si açlık sınırı altında, %60’ı yoksulluk sınırı altında olan bir ülkede açıklanan resmi enflasyon rakamlarının bir karşılığı olmadığını biliyoruz" dedi.

KESK üyeleri açıklamadan sonra Heykelde oturma eylemi gerçekleştirdi. (Bursa/EVRENSEL)

Kamu emekçilerini ilgilendiren toplusözleşme polis saldırısıyla başladı