Birlikte Yaşamak İstiyoruz bileşenleri: Sınırlar öldürür dayanışma yaşatır!

İstanbul Valiliği tarafindan İstanbul'a kayıtlı olmayan Suriyelilerin kayıtlı oldukları şehre gönderileceği, kayıdı bulunmayanların sınırdışı edileceği açıklamasına karşı "Birlikte Yaşamak İstiyoruz" bileşenleri Kadıköy'de bulunan Süreyya Operası önünde bir basın açıklaması düzenledi.

"Sınır dışılara son" pankartı ardında toplanan kalabalık, "Birlikte yaşamak istiyoruz", "Irkçılığa hayır", "Kimse nedensiz göçmez" dövizleri taşırken "Hepimiz göçmeniz ırkçılığa geçit yok", "Sınırlar öldürür dayanışma yaşatır", "Yaşasın halkların kardeşliği" sloganları attı. Basın açıklamasına EMEP ve HDP de katıldı.

Birlikte Yaşamak İstiyoruz adına konuşan Özgül Saki, son haftalarda İstanbul'un çeşitli mahallelerinde, göçmenlere yönelik kimlik kontrolleri, ev ve işyeri baskınları yapıldığını hatırlattı. "Geçici koruma altındaki Suriyeliler zor ya da hileyle 'gönüllü geri dönüş' belgesi imzalatılarak sınır dışı ediliyor" diye uygulamaları anlatan Saki, göçmenlerin sınır dışı ve alıkoyma işlemleri boyunca haklarından mahrum edildiğini ve kötü muameleye maruz kaldığını duyduklarını söyledi.

Bir kaç yıl önce oluşturulmuş göç politikalarının güvenlik merkezli, keyfi ve siyasi kararlarla, göçmenleri kontrol altında tutmak için oluşturulduğunu belirten Saki, "Halihazırda kayıt ve sığınma sistemi göçmenlerin uzun vadeli bir statüye erismelerinin önünü tıkıyor" dedi.

"YA YOKSULLUK YA SAVAŞ"

Fotoğraf: Can Deniz Eraldemir/Evrensel

"Kayıtlı şehrine geri gönderme, seyahat yasağı ve uydukent gibi kontrol odaklı uygulamalar göçmenlerin barınma, çalışma, eğitim gibi temel haklarından mahrum kalmalarına neden oluyor" diye konuşan Saki, bu uygulamalar sebebiyle ailelerin bölünmesine ve göçmenlerin birbirini destekledikleri ağların kopmasına sebep olunduğunu vurguladı.

Özgül Saki, yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan göçmenlerin ekonomik ve sosyal açıdan daha dezavantajlı, daha güvencesiz olacakları ve çoğu zaman ırkçılık ve ayrımcılıkla karşılandıkları yerlere yerleştirildiğini vurguladı ve "Türkiye'den sınır dışı edilen kişiler ise siyasi, mezhepsel, cinsel ve etnik kimlikleri dolayısıyla hayatı tehlike altındalar ve savaşın devam ettiği yerlere gonderiliyorlar" diye yaşananları anlattı. (İstanbul/EVRENSEL)

20 günde 12 bin göçmen ve mülteci İstanbul'dan gönderildi