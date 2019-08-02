Sabri Şenevi Sinema Evi’nin konukları engellilerdi

Volkan PEKAL

“Alo, alo. Dikkat, dikkat! Şimdi sizlere Sabri Şenevi Sinema Evi olarak senenin en müstesna filmlerinden birini göstereceğiz. Bu filmde avantür, dram aşk ve gözyaşı var. Gelirken mendillerinizi almayı ihmal etmeyin!”

Daha önce haberlerimizde yer verdiğimiz Sabri Şenevi, Sinema Evi’nin önünde elinde anons borusu ile filmin başlayacağını anons ediyor. Eski Adana’nın yazlık sinema kültürünü evinin avlusunda kurduğu yazlık sinema ile yaşatmaya çalışan Şenevi, bu yaz da yazlık sinema havasını tatmak isteyen vatandaşlara kapılarını açıyor. Alidede Mahallesi’ndeki sinema evinin konukları bu sefer engelliler. Ve tabii mahalle sakinleri ve sinemanın başlamasını bekleyen mahallenin çocukları. Sinema evinde Şenevi gibi nostaljik film afişlerine meraklı olan Fotoğrafçı Serdar Kürkbaba’nın kendi imkanları ile çektiği ve engelli vatandaşlara adadığı “Kimsin Lan Sen” filmini ve Hüseyin Baltacı’nın çektiği kendi hikayesini anlatan belgesel gösterildi.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Yazlık sinemada sessiz olmanız gerekmiyor. Filmi çocuk cıvıltıları eşliğinde izliyorsunuz. İlk olarak “Kimsin Lan Sen” filmi gösteriliyor. Film kleptomani hastalığı başına dert olan, eşi terk etmiş, yakınları ve tüm çevresi ondan yaka silkmiş yalnız bir adamın trajikomik hikayesini anlatıyor. Araba çalma hastalığı olan karakter, elinde olmayarak patronunun arabasını da çalınca işsiz kalıyor. Aslında yaptığı eylemle maddi zarar vermese de normal bir yaşam sürdürmesini engelliyor. Filmin yönetmenliğini ve oyunculuğunu yapan Serdar Kürkbaba, çocukluğundan beri hep hayalinin film çekmek olduğunu belirterek hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşamış. Filmin çekiminde Sabri Şenevi ile birlikte sinema evinin müdavimlerinden olan Kameraman Kadir Mancuhan da yardım etmiş ve film ortaya çıkmış.

Eskiye açılan bir kapı; Sabri Şenevi Sinema Evi