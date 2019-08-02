ESHOT ve İZSU'da toplusözleşme coşkusu

KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüklerinde hizmet üreten 5 bin 760 kamu emekçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi kapsamında imza töreni gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı önünde gerçekleştirilen imza törenine, Tüm Bel-Sen Genel Başkanı ve yöneticileri, KESK İzmir Şubeler Platformu, DİSK Ege Bölge Temsilcisi ile DİSK’e bağlı sendika temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP ilçe belediye başkanları ve birçok kamu emekçisi katıldı.

‘GELECEĞİMİZ İÇİN SORUMLULUK ALMALIYIZ’

İmza töreninde konuşan Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Anıl Kaçar, “Gerçekçi olmak zorundayız, sözleşmemizi tarihi kazanımlarla sonuçlandırdık ve bahçemizi güzelleştirdik lakin memleket mücadelesini unutarak olmaz. Bugün hem İzmir için hem memleket için tarihsel bir sorumluluğumuz var. Memleketin hak hukuk adalet ve demokrasi mücadelesinden ayrı bir sendikal mücadele düşünülemez. İş güvencemiz ve geleceğimiz için sorumluluk almak zorundayız. Bir gecede OHAL KHK'leriyle ihraç edilen arkadaşlarımız için, her gün onlarca kadının taciz, şiddet, tecavüze uğradığı Özgecan'ın öldürüldüğü bir ülkede sorumluluk almak zorundayız. Gezi’de öldürülen Ali İsmail için Berkin için, nefret söylemine karşı barıştan bir an olsun vazgeçmeyen Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Alevi, Sünni ve niceleri, bu topraklar üzerinde yaşayan halklar için sorumluluk almak zorundayız. Barış talebini haykırmak için gittikleri Ankara’da katledilen 102 canımız için, Kaz Dağları, Salda, Munzur, ODTÜ, Hasankeyf için sorumluluk almak zorundayız” diyerek insanca yaşam mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Fotoğraf: Evrensel

‘KESK BASKILARA GÖZ YUMMAYACAK'

Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, “Ülkede yaşanan ekonomik krizin faturası biz emekçilere çıkarılmak istendi. Oysa krizi çıkaranları hepimiz biliyoruz. Bu bilinçle hareket ederek Ankara’da taleplerimizi dile getiren açıklama yapmak istedik. Ama içerde polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldık. KESK ve bağlı sendika üyeleri onların baskılarına göz yummadı, yummayacaklar” dedi. Kıdem tazminatının fona devrine karşı da mücadele edeceklerini belirten Bozkurt, “İnsanca yaşayabilecek bir ücret, güvenli gelecek için yola çıktık ve bu mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

İmza törenine katılan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şubesi Eski Başkanı Çağdaş Yazıcı da, “9 ay sonra yine bir aradayız. Zorlu mücadele yürüttük baskı koşullarında bir aradaydık. Sonra çok daha zorlu mücadelede içinde bulunduk. Her iki deneyim şunu gösterdi ki; yeteri kadar örgütlüyseniz her türlü zorlukla mücadele edilir. Hepimizin artık anlatacak bir öyküsü var. Bu hepinizin sayesinde oldu. Mücadeleniz bununla sınırlı kalmasın kazanımlarımızı koruyalım” dedi.

‘TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUNACAK ADIMLAR ATILDI'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, “Bugün birlikte yürüttüğümüz o çalışmada Türkiye’ye örnek olunacak adımlar atıldı. Onlardan biri tek tek sandık kurup oylarınızı almaktı. İzmir olarak biz başka bir şeyin mümkün olduğunu göstermiş olduk. El ele omuz omuza daha güzel bir belediyenin kurulmasının mümkün olduğunu gösterdik” dedi. Örgütlü gücün güç olduğunu vurgulayan Soyer, “Örgütlü olmanın tek sloganı, ‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz’ diyorum. Asıl iş bundan sonra başlıyor, biz bütün İzmirliye ‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz’ dedirtmeliyiz. Ve emin olun imzaladığımız sözleşmeye sonuna kadar sahip çıkacağız” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)