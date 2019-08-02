"Anne kaçırıldı, çocuğu işkence gördü" iddiası

Tutuklu annesi Kader İnci ve oğlu Hakan İnci, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubelerinin de katılımıyla, yaşadıkları işkence, baskı ve kaçırılma olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Kader İnci tanımadığı kişiler tarafından kaçırıldığını, tehdit edildiğini ve ajanlığa zorlandığını ifade ederken, Hakan İnci de gizli tanık ifadesiyle tutuklanarak götürüldüğü Kürkçüler Cezaevinde işkence gördüğünü iddia etti.

İHD İzmir Şube binasında yapılan basın toplantısında ilk sözü alan Kader İnci’nin avukatı ÇHD Genel Sekreteri Avukat Nergiz Tuba Aslan, “Son zamanlarda devlet yetkilerini kullanan kişilerin kaçırma, tehdit, ajanlaştırma gibi yasa dışı işleriyle karşılaşıyoruz. Kader İnci kendisini MİT mensubu olduğunu söyleyen biri tarafından baskı görüyor. Çocuklarıyla tehdit ediliyor. Hakan İnci Kürkçüler’de işkence gördü” dedi. İki müvekkili dışında da birçok insanın son zamanlarda bu gibi uygulamalara maruz bırakıldığını ifade eden Aslan, “Ankara’daki işkence çiftliği, insanların siyah filmli arabalar tarafından kaçırılması, ajanlaştırma tüm topluma bir mesaj. Ama bizler geri adım atmayacağız” diye konuştu.

"KAÇIRILDIM TEHDİT EDİLDİM"

Tekstil işçisi olan Kader İnci, 2 çocuğunun gizli tanık B.E’nin ifadesiyle aylarca hapis yattığını, oğlu Ulaş İnci’nin hâlâ hapishanede olduğunu dile getirdi. “Polis bu kez bizim yaşadığımız adaletsizliği benim üzerinden başkalarına yaşatmak istedi” diyen İnci şunları anlattı: “Yaklaşık 3 ay önce sarı saçlarının peruk olduğunu düşündüğüm, gözlüklü kendini ‘Ayçe’ olarak tanıtan bir kadınla karşılaştık. Kendisi bana bir atölye açacağını elemana ihtiyacı olduğunu söyleyerek telefon numaramı aldı. Ayçe ve yeğeni olduğunu söylediği Emre beni ara ara arayarak görüşmek istediler. Görüşme tekliflerini kabul etmek zorunda kaldım. Buluştuğumuz an beni araç içine çekerek kaçırdılar. 3 saat boyunca beni araç içerisinde gezdirerek 10’u aşkın isim sordular. Fotoğraflarımı çekmişler, telefonlarımı dinlemişler. Aile ve yakın dostlarıma ilişkin özel bilgiler vererek beni tedirgin ettiler. Çocuklarımın hapishaneden hiç çıkamayacaklarını söylediler. Ama devletin bana kucak açtığını, bana yeni iş ve para yardımında bulunabileceklerini söylediler, bana ajan faaliyeti yürütmemi teklif ettiler. Basın açıklamalarına gitmemi bana bir şey olmayacağını onlara bilgi taşımamı teklif ettiler.”

Bu teklifi reddettiğini belirten İnci, daha sonra tekrar kaçırıldığını ifade etti. İnci, “Bizler tutsak anneleri devrimcilerin anneleri olarak çocuklarımız için her bedeli ödemeyi göze aldık. Onlar için eylem yaptık, direnişlere katıldık. Ama bizi anneliğimiz ile evlat sevgimiz ile sınamasınlar. Onların bu ahlaksız politikalarına boyun eğmeyeceğiz, bizleri onursuzlaştırmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

İŞKENCE İDDİASI

Daha sonra konuşan Hakan İnci, B.E. isimli gizli tanığın yalan ifadeleriyle, kardeşi

Ulaş İnci ile birlikte tutuklandığını belirtti. 17 Temmuz 2019 tarihinde 27. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla tahliye edildiğini ifade eden İnci, Adana Kürkçüler Cezaevindeyken yöneticiler ve gardiyanlar tarafından işkence gördüğünü iddia etti. Yaşadığı olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren İnci, cezaevi yöneticilerinin suç duyurularını ve dilekçeleri geri çekmesi için pazarlık yapmak istediğini aktardı.

İşkence izlerinin Türkiye İnsan Hakları Vakfı yetkilileri tarafından tespit edildiğini belirten İnci, “Bugün bana yapılan işkencelerden bizzat katılanlardan ziyade bu işkence olaylarını araştırmayan, işkencecilerden hesap sormayan Adalet Bakanlığı da sorumludur. Hesabı sorulmayan her işkence yeni işkencelerinde önünü açacaktır. Bunun için adalet istiyoruz ve istemeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Avukatlar, konuyla ilgili 5 Ağustos Pazartesi günü savcılığa ve Adalet Bakanlığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. (İzmir/EVRENSEL)