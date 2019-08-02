ODTÜ Mezun Dernekleri Konseyinden ODTÜ Rektörüne yurt çağrısı

ODTÜ Mezun Dernekleri Konseyi, ODTÜ Rektörlüğüne bir çağrı yaparak KYK ile yapılan protokolün iptal edilmesini istedi. ODTÜ Bileşenlerinin katılımı ile yapılacak çalışma ve tartışmalar sonucu yurt yapılacak alanın belirlenmesini isteyen Konsey, Rektörün de bu çağrıya kulak vermesini ve kampanyanın başlayabilmesi için ODTÜ bileşenlerinin belirleyeceği alanı yurt yapmak üzere Konsey’e tahsis edilmesini talep etti.

Mülkiye Haber sitesindeki habere göre, ODTÜ bileşenlerinin katılımı ile yapılacak çalışma ve tartışmalar sonucu yurt yapılacak alanın belirlenmesi gerektiğine dikkat çekilen ODTÜ Mezun Dernekleri Konseyi açıklamasında, “ODTÜ Bileşenleri, Demokratik Kitle Örgütleri, meslek örgütleri ve güzel ülkemizin tüm aydın insanlarını başlatacağımız kampanyayı desteklemeye davet ediyoruz” dendi.

Açıklamada hukuka aykırı olarak ODTÜ’de KYK yurdu yapılmasına tepki gösterilerek "KYK protokolü iptal edilmeli, ODTÜ Bileşenlerinin katılımı ile yapılacak çalışma ve tartışmalar sonucu yurt yapılacak alan belirlenmelidir. Biz ODTÜ Mezun Dernekleri Konseyi olarak; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın önerisini de değerlendirerek ODTÜ’nün yurt sorununu da öğrenci, öğretim üyesi, çalışanlar ile birlikte çözeceğiz. Sayın Rektör’ün de bu çağrıya kulak vermesini ve kampanyanın başlayabilmesi için ODTÜ bileşenlerinin belirleyeceği alanı yurt yapmak üzere tarafımıza tahsis etmesini talep ediyoruz. ODTÜ Bileşenleri, Demokratik Kitle Örgütleri, meslek örgütleri ve güzel ülkemizin tüm aydın insanlarını başlatacağımız kampanyayı desteklemeye davet ediyoruz. ODTÜ hakkında karar verme hakkı ODTÜ’lülerindir" denildi. (HABER MERKEZİ)

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