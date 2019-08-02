02 Ağustos 2019 18:04

Hakkari'de öldürülen 14 yaşındaki Vedat Ekinci için HDP'den soru önergesi

HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, Hakkari Çemekurk Köyü’nde 14 yaşındaki Vedat Ekinci adlı çocuğun askerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Meclise soru önergesi verdi.

Hakkari'de öldürülen 14 yaşındaki Vedat Ekinci için HDP'den soru önergesi

ARŞİV | Fotoğraf: MA

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    Hakkari’nin Derecik İlçesine bağlı Çemekurk Köyü’nde yaşayan 14 yaşındaki Vedat Ekinci, askerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Vedat Ekinci’nin ölümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle Meclise soru önergesi verdi.

    "CEZASIZLIK POLİTİKALARI ÖLÜMLERİ MEŞRULAŞTIRIYOR"

    Meral Danış Beştaş, soru önergesinde Türkiye’de kolluk kuvvetlerinin kullandığı orantısız güç sonucu bugüne kadar çok sayıda sivil insanın yaşamını yitirdiğini belirterek yargı yoluyla uygulanan cezasızlık politikalarının ölümleri meşrulaştırdığını ifade etti. Beştaş, Hakkari Valiliğinin yaptığı açıklamanın da Vedat Ekinci’nin öldürülmesini meşru bir zemine taşıma çabası olduğunu ifade etti. Beştaş ayrıca yakın zamanda kolluk kuvvetleri tarafından Yüksekova’da Sertip Şen'in ve Diyarbakır’da Recep Hantaş'ın öldürülmesinde uygulanan cezasızlık politikasının yeni ölümlerin yaşanması noktasında kaygı verdiğini belirtti.

    "KOLLUĞUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖLÜMLERİ NORMAL Mİ GÖRÜYORSUNUZ?"

    Meral Danış Beştaş’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle yönelttiği sorular şöyle:

    • Hakkari/Yüksekova’da Vedat Ekinci adlı bir çocuk öldürüldü, duydunuz mu? Bu konuda ne yaptınız?
    • Valilik tarafından yapılan açıklama bağlamında “dur ihtarına” uyulmamasının karşılığı ölüm müdür? Kolluk dur ihtarına uyulmama durumunda kişiyi engelleyici hamle yapması gerekirken neden bu yetkiyi aşarak kişileri doğrudan öldürmektedir?
    • Valilik tarafından yapılan açıklama 14 yaşındaki bir çocuğun ölümünü meşru zemine taşımakta olup bu tür yaklaşımların sivil ve çocuk ölümlerini artırması karşısında neden önlem almıyor ve idari mercilerin “yaşam hakkı” karşısında daha duyarlı olmalarına yönelik bir tutum geliştirmiyorsunuz?
    • Sınır birlikleri olarak adlandırılan askeri personel, durdurma yetkisi kapsamında neden başka yöntemler denemek yerine öldürmeyi tercih etmiştir?
    • Silah kullanma yetkisini orantısız bir şekilde kullanarak Vedat Ekinci’nin ölümüne neden olan askerler hakkında adli ve idari işlem başlatılmış mıdır?
    • Kolluğun “yanlışlıkla öldürdüğünü” itiraf ettiği Recep Hantaş’ın ölümü nedeniyle tutuklu bulunan polis memurunun oğlu tarafından CİMER’e yapılan başvuru neticesinde tahliye edilmesi bağlamında, öldürenler CİMER’e başvuru yapınca tahliye mi oluyor?
    • Recep Hantaş’ı vuran kolluk görevlisinin CİMER vasıtasıyla tahliye edilmesi ile bu tür cinayetlerin meşru görüleceği kaygısını neden taşımıyor ve bu tahliyeyi gerçekleştirmekten ötürü neden sorumluluk duymuyorsunuz? Yoksa kolluğun gerçekleştirmiş olduğu sivil ölümlerini “normal” mi görüyorsunuz?
    • Sertip Şen’i öldüren çavuşun da serbest bırakıldığı nazara alındığında güvenlik görevlileri işledikleri suçlardan ötürü hangi gerekçe ile korunuyorlar?
    • Cumhurbaşkanlığı neden yaşam hakkı ihlal edilenlerin değil de yaşam hakkını ihlal edenlerin yanında yer alıyor? Bu tutum, mevcut iktidarın bu tür ölümleri desteklediği ve meşru gördüğü anlamına mı geliyor?
    • Son 17 yılda askerler tarafından açılan uyarı ateşleri sonucu ve dur ihtarına uyulmadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu kaç yurttaş yaşamını yitirmiştir?
    • Son 17 yılda uyarı ateşi açarak yaşam hakkı ihlalinde bulunan kaç güvenlik görevlisi hakkında soruşturma başlatılmış, kaç dava açılmıştır?
    • Son 17 yılda açılan davalar neticesinde kaç güvenlik görevlisi beraat etmiş, kaçı mahkûm edilmiştir?
    • Güvenlik görevlilerinin açtıkları ateşler yahut ortada bırakılan mühimmat patlamaları neticesinde çok fazla can kaybına neden oldukları bilinmekle birlikte neden ceza almamaktadırlar?
    • Neden yaşam hakkı ihlali karşısında güvenlik görevlileri korunmaktadır?
    • Ceylan Önkol’un ölümünden sorumlu olanların yahut Roboski katliamının sorumlularının etkin bir şekilde yargılanmamalarının bu tür ölümleri artırdığını düşünüyor musunuz? Bu konuda yargı mekanizmasının etkin bir şekilde işlemesi ve bu tür ölümlerin önlenmesi için bir çalışma yürütülmesi gündeminizde olacak mıdır?

    (Diyarbakır/EVRENSEL)

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