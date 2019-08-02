Sendikalaşmaya engel olan Pozitif Çağrı Merkezi hakkında suç duyurusu

Tez Koop-İş Samsun Şubesi, Ordu’da sendikal örgütlenme çalışmasını baskıyla engelleyen Pozitif Çağrı Merkezi ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yapılan suç duyurusu sonrasında basın açıklaması yapan Tez-Koop-İş Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın Pozitif Çağrı Merkezinde sürdürülen baskıların sona ermesi için suç duyurusunda bulunduklarını belirtilerek çalışanların yasal haklarını korumada kararlı olduklarını belirtti.

Pozitif Çağrı Merkezinde sendikalaşmaya karşı baskıların yalanlarla ve doğrudan karalamalarla sürdüğünü ifade eden Sayın şöyle devam etti:

“Burada açık biçimde belirtmek isteriz. Her çalışanın sendikalaşma hakkı vardır ve bunu korumak kollamak ve geliştirmek bizim boynumuzun borcudur. Tehditle, baskıyla, gizli veya açık zorlamalarla sendikal örgütlenme hakkının ortadan kaldırılmasına asla geçit vermeyeceğiz. Çalışanların yasal haklarını kullanmasını engellemek isteyenlere karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.” (Ordu/EVRENSEL)