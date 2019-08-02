Çanakkale Tarım İl Müdürlüğünün dağıttığı küçükbaş hayvanlar vebalı çıktı

Çanakkale'nin Kurşunlu Köyü'nde Tarım İl Müdürlüğünün “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında dağıttığı küçükbaş hayvanlarda veba hastalığı çıktı. Söz konusu hastalıklı hayvanların Tarım İl Müdürlüğünce Konya’dan getirilip çiftçilere dağıtıldığı öğrenildi.

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre, Kurşunlu Köyü’ndeki hayvanlarda veba hastalığı çıkması üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 32 mahalle ve köyde karantina kararı aldığını açıkladı. Türkiye genelinde bu şekilde dağıtılan hayvanların kaç tanesinde veba hastalığı olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Çanakkale'de 10 çiftçiye 70 kadar koyun dağıttı. Dağıtılan koyunlardan bazılarının kısa süre sonra ölmesi sonrası hayvanlardan alınan numuneler sonucu veba hastalığı olduğu tespit edildi.

BÖLGE KARANTİNA ALTINA ALINDI

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ imzasıyla yayımlanan yazı ile Çanakkale Merkez ve Kepez beldesindeki 32 mahalle ve köye küçükbaş hayvan giriş çıkışının yasaklandığı duyuruldu.

Yayınlanan yazıda şu ifadelere yer verildi: Çanakkale Merkez Kurşunlu Köyü’nde çıkan Koyun Keçi Vebası hastalığına bağlı olarak gözetim bölgesinde bulunan 32 Mahalle/Köyde (Aşağıokçular, Belen, Çiftlikdere, Işıklar, Kalabaklı, Karacaören, Kayadere, Özbek, Kemel, Yapıldak, Musaköy, Kızılkeçili, Yukanokçular, Mareşal Fevzi Çakmak, Kayadere, Sarıbeyli, Kurşunlu, Yağcılar, Ulupınar, Taşlıtarla, Sancaeli, Saraycık, Kemel, Barbaros, Cevatpaşa, Esenler, Fevzipaşa, İsmetpaşa, Namıkkemal, Kepez Boğazkent, Kepez Cumhuriyet, Kepez Hamidiye ) Kordon ve Karantina tedbirleri kapsamında duyarlı (Koyun ve Keçi) hayvan hareketleri kısıtlanmıştır. Kordon ve Karantinanın yürütülmesi için gerekli bütün tedbirlerin alınması hususunda, gereğinin yapılmasını arz ederim. (HABER MERKEZİ)