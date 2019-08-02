Baro, Ankara Garı binası için yargıya gidiyor

Ankara Barosu, tarihi Ankara Garı Yerleşkesi içerisinde bulunan TCDD misafirhanesinin Medipol Üniversitesine verilmesiyle ilgili yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, kültür varlıklarının bir protokolle TOKİ’ye, Milli Emlak Müdürlüğüne ve onların aracılığıyla da üçüncü kişilerin kullanımına devredilmesine yönelik uygulamaların kültür varlıklarının özelleştirilmesi niteliği taşıdığına dikkat çekilerek şöyle denildi: “TCCD Gar Yerleşkesi’nin parçalanarak içindeki kültür varlıklarının tahsis biçiminin değiştirilmesine yönelik uygulama, Ankara’nın son yıllarda kültürel ve mekânsal olarak yoksullaştırılması politikalarının devamı niteliğindedir. Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir.” Kültür varlıklarının korunmasına yönelik her türlü tedbirin alınmasının yurttaşların ve devletin ödevi olduğuna vurgu yapılan açıklamada “Baromuz bu ödevin yerine getirilmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ve gerekli yasal yollara başvurarak Gar’ın kamusal ve ortak bir hafıza mekan olarak sürekliliği içinde yaşaması sağlanacaktır” denildi. (HABER MERKEZİ)

TCDD’nin tarihi binası Medipol Hastanesine devredildi