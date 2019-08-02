İstismar, "aileler arasında sorun çıkmasın" denilerek gizlenmiş
15 yaşındaki yeğeni İ.B’ye cinsel istismarda bulunan F.D'nin "aileler arasında sorun çıkmasın" denilerek 3 yıl sonra şikayet edildiği öğrenildi.
Fotoğraf: Evrensel
15 yaşındaki yeğeni İ.B’ye cinsel istismarda bulunan F.D. hakkında "aileler arasında sorun çıkmaması" için 3 yıl sonra şikayette bulunulduğu öğrenildi.
2016’da yaşanan istismar olayına ilişkin çocuğun annesi F.B’nin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuru üzerine soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında mağdur ve ailesinin ifadesi savcılıkça alınırken F.D. hakkındaki soruşturma sürüyor.
Çocuğun annesi F.B, kızının yaşadığı cinsel istismarı 3 yıl sonra şikayet edebildiklerini söyledi. Aileler arasında sorun çıkmaması için savcılığa gitmediğini anlatan F.B, kızının yaşadığı olayı eşinin ve oğlunun bilmediğini belirtti. F.D’nin ailesi tarafından tehdit edildiklerini anlatan anne F.B, failin cezalandırılmasını istedi. (İstanbul/MA)