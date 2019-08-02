Kamu emekçileri toplusözleşme görüşmelerinin ikincisi 9 Ağustos Cuma günü

Polisin KESK yöneticileri ve üyelerine yönelik biber gazı ve coplu saldırısıyla başlayan kamu emekçileri toplusözleşme görüşmelerinin ikincisi 9 Ağustos’ta yapılacak. Hükümetin teklifi ise 16 Ağustos’ta sunulacak.

Toplusözleşme görüşmelerinin ilkinde müzakere takvimi de belirlendi. Buna göre bir sonraki toplusözleşme görüşmesine kadar işkollarına ilişkin komisyon çalışmaları yapılacak. Toplusözleşme görüşmelerinin ikincisi ise 9 Ağustos’ta yapılacak. Bu görüşmede 6 işkolu için hazırlanan komisyon raporları müzakere edilecek. Görüşmelere Kurban Bayramı’nda ara verilecek. Üçüncü görüşme 15 Ağustos’ta yapılacak ve 5 işkolu için komisyon raporları masaya yatırılacak. 16 Ağustos’ta ise kamu emekçilerinin geneline ilişkin komisyon raporları müzakere edilecek. Kamu İşveren Heyeti hükümet adına teklifini aynı gün sunacak.

Toplusözleşme müzakerelerinin sonuçlanacağı toplantı ise 20 Ağustos’ta yapılacak. Anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru yapılacak. Kurul 24-25 Ağustos tarihlerinde yapacağı çalışmayla toplusözleşmeyi sonuçlandıracak.

DİSK SALDIRIYI KINADI

DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, kamu emekçilerini ilgilendiren toplusözleşmenin görüleceği gün KESK’lilere yapılan polis saldırısına tepki gösterdi. “İnsanca yaşayabilmek içintoplu iş sözleşmesi taleplerini açıklamak isteyen KESK üyesi emekçilere yönelik gözaltı ve yaralanmalarla sonuçlanan polis saldırısı insanca yaşama hakkını hedef almıştır” diyen Çerkezoğlu, kamu emekçilerinin yanında olacaklarını bildirdi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)