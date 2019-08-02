Açılışını Erdoğan’ın yaptığı yol çöktü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı ve kayyum belediyeciliğine örnek gösterilen Sur Sağlıklaştırma Projesi üzerinden bir yıl geçmeden Melikahmet Caddesi’nde çöküntüler oluştu.

Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinin Gazi ve Melik Ahmet Caddesi’nde kayyum döneminde “Sokak Sağlıklaştırma Projesi” ile yenilendi. Projede “Suriçini koruyup, alanda var olan tarihi dokuyu tehdit eden sağlıksız yapılaşmayı da bertaraf ederek yaşanabilir Diyarbakır’ı inşa etmeyi” hedeflediğini sık sık vurguladı. Çalışmaları yaklaşık 15 ay süren projenin açılışı, 17 Mart 2018’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Organize edilen şatafatlı törende, konuşmalar yapıldı, iktidarın kentin tarihine ne kadar sahip çıktığını ve kayyum belediyeciliğine övgüler dizdi. Ancak projenin üzerinden daha 6 ay geçmeden 57 milyona yaptırıldığı ileri sürülen proje çöktü.

MA’dan Ruken Demir’in haberine göre; Melikahmet Caddesi’nde araçların kullandığı kısımlarda çökmelerin yanında taşlar yerinden çıkarken, kaldırımlarda da aynı sorunlar yaşandı. Altyapısı yapıldığı belirtilmesine rağmen cadde, sağanak yağışlarda göle dönerken, caddenin sorunlarının proje öncesi sorunları katladığı belirtiliyor. Araç sürücüleri meydana gelen çökmeler nedeniyle caddeyi kullanmakta zorlanıyor.

‘MİLLİ SERVETİMİZ ÇÖPE ATILIYOR’

Melikahmet Caddesi üzerinde 10 yıldır esnaflık yapan Fikret Dursun ise, burayı yapan müteahhitlerin ilk önce bilgisayar üzerinde bir proje kendilerine gösterdiklerini belirterek, “Reklam yapıyorlardı. Biz de projenin böyle olacağını sandık ama hiç bir şey öyle olmadı. Bazen araçlar buradan hızlı geçiyor. Yoldaki taşlar dükkanımızın önüne kadar geliyor. Milli servetimizi çöpe atıyorlar. Sonra bunun bedelini biz esnaflardan vergi adı altından alıyorlar. Esnaf zaten iş yapmıyor” dedi. (HABER MERKEZİ)