Tekstil patronları 3 yıllık sözleşme ve yüzde 3 zam dayatıyor

Kapalı kapılar ardında süren ve işçilerin gelişmeler hakkında bilgilendirilmediği tekstil grup sözleşmesi görüşmelerinde ayrıntılar ortaya çıktı. Patronlar her altı ay için yüzde 3 ücret zammı üzerinden 3 yıllık sözleşme dayatıyor. Kıdem zammı olarak ise her yıl 0-9 yıl çalışanların aylık ücretlerine 15 lira, 9-15 yıl çalışanların aylık ücretlerine 18 lira, 15 ve üstü yıl çalışanların aylık ücretlerine ise 21 lira artış öneriyor.

Görüşmelere işçileri temsilen katılan TEKSİF Sendikası ise sözleşmenin 2 yıl olmasını ve görüşmelerin en az enflasyon oranı üzerinden yapılmasını istiyor. Anlaşma sağlanamaması halinde bayramın ardından alınacak grev kararları fabrikalara asılacak. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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