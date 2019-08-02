Türkiye yüzde 2.6, şirketler yüzde 17,8 büyüdü

Ekonomi dergisi Capital, bu yıl 22’nci kez hazırladığı ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketini ortaya koyan Capital500 adlı araştırmasını ağustos sayısında yayınladı. Türkiye ekonomisinin şoklarla karşılaştığı ve beklentilerin altında yüzde 2.6 büyümeyle kapattığı 2018 yılında, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi reel olarak yüzde 17.8 büyüdü. 2018’in ilk çeyreğinden sonra döviz kurlarındaki ani ve keskin yükselişler, artan maliyetler ve daralan talep ön plana çıktı. Bu ortama rağmen Türkiye’nin en büyük 500 şirketi reel olarak yüzde 17.8 büyüdü. Şirketlerin kârı da reelde yüzde 2.4 arttı. Milyar TL cirolu şirketler listesi ise 23 yeni şirketin katılımıyla 386 üyeye ulaştı.

ZİRVEDEKİLER YERİNİ KORUDU

2018’de Capital500’ün zirvesinde bir değişiklik olmadı. Yüksek Hakem Kurulu eliyle işçilere 3 yıllık sözleşme dayatan ve ücret zammını ise yüzde 6 olarak belirleyen TÜPRAŞ yine ciroda en büyük şirket olarak birinciliği bırakmadı. İkinci Türk Hava Yolları ve üçüncü Petrol Ofisi de yerlerini korumayı başardı.

DEVLERİN ZOR YIL KARNESİ

Türkiye ekonomisi 2017’de kaydettiği yüzde 7,4’lük büyümenin ardından 2018’de sıra dışı bir yıl yaşadı. Tüm ekonomik parametreler keskin bir hızla düştü. Üretim ve yatırımlar gerilerken, faiz ve enflasyon arttı, istihdam düştü. Yıl boyunca ekonomideki gidişatı etkileyen en önemli unsur ise döviz kurlarındaki ani yükselişler oldu. İlk çeyrekte yüzde 7,4 büyüyen Türkiye ekonomisinin büyüme hızı yaşanan krizle yüzde 1.6’ya kadar düştü. Orta Vadeli Programda yüzde 5.5 büyümesi hedeflenen ekonomi, yılı TÜİK verilerine göre yüzde 2.6 büyüme ile kapattı.

CİRODA 10 YILIN EN BÜYÜK ARTIŞI

2017 yılında nominal olarak yüzde 31 büyüme yaşayan Capital500 şirketlerinin toplam cirosu, 2018 yılında yüzde 36.9 oranında büyüyerek son 10 yılın en ciddi artışını sergiledi. Ancak bu artışa karşın reel anlamda 2017’da yüzde 18.3’lük büyüme yaşayan Capital500 cirosu, geçtiğimiz yıl yüzde 17.8’lik büyüme yakaladı.

Capital500’ün zirvesinde son yıllarda devlerin payı giderek düşüyordu. İlk 10 şirketin toplam cirodan aldığı pay 2009 yılından 2012’ye yüzde 25’te sabitlenmişken devam eden yıllarda 1’er puanlık düşüşle 2016’da yüzde 21’e gerilemişti. 2017 yılında da devler pozisyonlarını korumuştu. 2018’de ise listenin zirvesindeki ilk 10 şirketin payı son 10 yılda ilk kez yükselişe geçti ve yüzde 23’e ulaştı.

Capital500’de şirketlerin sektörel dağılımına bakıldığında en fazla şirketle yer alan sektörün 57 şirketle gıda olduğunu görüldü. Bu sektörü 48 şirketle enerji-petrol, 44 şirketle otomotiv, 43 şirketle demir-çelik, 25 şirketle inşaat, 22 şirketle perakende takip etti. (EKONOMİ SERVİSİ)