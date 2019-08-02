02 Ağustos 2019 15:21
Manisa'da 20 çocuk Kuran kursunda yarım saat kilitli kaldı
Manisa Turgutlu'da camideki Kuran kursunun kapı kilidinin arızalanması sonucu 20 çocuk yarım saat boyunca mahsur kaldı.
Fotoğraf: Doğan Çizmeci/DHA
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, gittikleri camideki Kuran kursunda, kapı kilidinin arızalanması sonucu içeride mahsur kalan yaşları 8 ile 12 arasında değişen 20 öğrenci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Limoncu Camii’nin Kuran kursuna giden çocuklar içeride mahsur kalınca cep telefonlarından ailelerini arayarak durumu bildirdi. Camiye gelen aileler, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, ikinci kattaki Kuran kursunun kapı kilidini kırıp yarım saat boyunca içerde mahsur kalan öğrencileri kurtardı. Bozkurt Mahalle Muhtarı Hüsnü Nişli, endişe edilecek bir durum olmadığını savunarak “Doğal olarak öğrenciler biraz korkmuş” dedi. (Manisa/DHA)