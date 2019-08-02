Şirince’de yapılması planlanan mermer ocağına tepki

İzmir’in turistik ilçesi Selçuk’un Şirince ve Belevi Mahalleleri arasına yapılması planlanan jeotermal enerji ve mermer ocaklarına yöre halkından tepki geldi. Mahalle muhtarları, çevreciler ve sivil toplum kuruluşları, “Şirince’ye sahip çık” diyerek imza kampanyası başlattı. Konuyla ilgili bir araya gelen, muhtarlar, Şirinceli vatandaşlar, çevreciler, avukatlar, meclis üyeleri ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel toplantı yaptı.

"FAALİYETE GEÇMEDEN ACİL ADIM ATMAMIZ GEREKİYOR"

Toplantıda konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, hukuki süreç ve örgütlenme ile bölgede bir mermer ocağının faaliyet göstermesine izin vermeyeceklerini söyledi. Tesislerin tarım alanlarına büyük zararlar vereceğine dikkat çeken Sengel, bu durumun turizmi ve bölge halkını olumsuz yönde etkileyeceğini de belirtti. Çevreyi korumak için elinden gelen mücadeleyi yapacağını dile getiren Sengel, “Bölgemiz tarım ve turizm bölgesi. Selçuk çok bakir yer. Yapılması planlanan işletme köyün merkezine 2 kilometre uzaklıkta, ağaçları ve bölgeyi toz içerisinde bırakır. İzin vermemek için her türlü desteğe hazırım. Biz bu tesisi istemiyoruz. Daha önce Gökçealan’da böyle bir girişim oldu ve eylemlerle engelledik. Faaliyete geçmeden acil adım atmamız gerekiyor” dedi.

"ACİL EYLEM PLANI HAZIRLAMAYILIZ"

Mermer ocağına karşı çıkmanın siyasi bir ayağı olmadığını özellikle belirten Sengel, “Burada toplanan CHP, AKP ve MHP meclis üyeleri ile muhtarlarımızın tek amacı çevre duyarlılığı ve Selçuk’u korumak. Şirince’nin geleceğini korumak için buradayız. Doğru adım atmak ve bir arada durmak gerek. Bu bölgede jeotermal ve mermer ocağı yapımına asla izin vermeyeceğiz. Bunun için acil eylem planı hazırlayacağız” diye konuştu.

Toplantıda, Şirince’de yapılması planlanan mermer ocağının çevreye, tarıma, insan sağlığına olumsuz etkileri üzerine Selçuk Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gonca Erdem ve Avukat Şehrazat Mercan tarafından sunumlar yapıldı. Ayrıca dava açılması ve seslerini duyurmak için örgütlü mücadele ve eylem yapma kararı alındı. (İzmir/EVRENSEL)