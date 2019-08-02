TBMM Başkanı Mustafa Şentop vekil maaşını bilemedi, telefonuna baktı

Milletvekillerinin maaşına ilişkin konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerinin harcamalarının çok olduğunu ifade ederek, “Aracı olmayan milletvekilleri de biliyorum, toplu taşıma araçlarıyla gelip gidenler var Meclise” diye konuştu. Sunucu, vekil maaşının 22 bin 200 lira olduğunu söyleyince Şentop “Ben de bir bakayım ona” diyerek telefonundan vekil maaşını öğrenmeye çalıştı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk televizyonunda Kübra Par’ın sunduğu Açık ve Net programına konuk oldu.

Milletvekili maaşlarıyla ilgili konuşan Mustafa Şentop, son dönemdeki iddiaların iftira olduğunu ifade etti. Şentop milletvekillerinin harcamalarıyla ilgili şunları söyledi:

“Hafta içi Ankara’dalar, hafta sonu da memleketlerine gidiyorlar. Karayolu, uçakla ilgili bir harcamaları var. İkincisi; Meclise milletvekilini ziyarete gelenler harcamalarını kendilerini ödemiyorlar. Seçmenlerle, vatandaşlarla ilgili gerek hastane, gerekse otel masraflarını karşılıyorlar. Milletvekili olduktan sonra daha fazla maaş almasına rağmen geçinemiyor. Milletvekiline araç tahsisi yok. Her milletvekili kendi arabası aracı varsa onu kullanıyor. Aracı olmayan milletvekilleri de biliyorum, toplu taşıma araçlarıyla gelip giden. Maddi durumu müsait olmayabilir, araç kullanmıyor olabilir, bilemiyorum. Bunun dışında milletvekillerinin lojmanları yok. Ankara’da evi olan, kirada olan vardır. Kendi illerinde de konutları var. Burada da ödeme yapıyorlar.”

Programın devamında geçen diyalog şu şekilde:

Kübra Par: Milletvekili maaşı 22 bin 200 lira. Yine de yetersiz mi buluyorsunuz?

Mustafa Şentop: Yoo yetersiz demiyorum. Ben de bir bakayım ona. (Cep telefonuna bakıp öğrenmeye çalıştı.)

Kübra Par: Evet, canlı yayında Meclis Başkanı milletvekillerinin maaşına bakıyor bu arada. (HABER MERKEZİ)

Programın tamamınına buradan ulaşabilirsiniz.