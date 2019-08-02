02 Ağustos 2019 13:29

Fas Başkonsolosluğu'nda yangın

Beşiktaş'ta Fas İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın çatı katında yangın çıktı.

Fas Başkonsolosluğu'nda yangın

Fotoğraf. DHA

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    Beşiktaş'ta Fas İstanbul Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu binanın çatı katında yangın çıktı.

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (İstanbul/DHA)

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