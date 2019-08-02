02 Ağustos 2019 13:29
Fas Başkonsolosluğu'nda yangın
Beşiktaş'ta Fas İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın çatı katında yangın çıktı.
Fotoğraf. DHA
Beşiktaş'ta Fas İstanbul Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu binanın çatı katında yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (İstanbul/DHA)
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