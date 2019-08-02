Fas Başkonsolosluğu'nda yangın

Beşiktaş'ta Fas İstanbul Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu binanın çatı katında yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (İstanbul/DHA)