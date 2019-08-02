Kaymakamlık, Eren Erdem için Silivri’de yapılacak eylemi yasakladı

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Silivri Cezaevi’nde yaklaşık 400 gündür tutuklu bulunan CHP PM üyesi Eren Erdem için Silivri Cezaevi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına izin verilmediğini duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, yurttaşları CHP'nin tutuklu PM üyesi Eren Erdem için bugün Silivri Cezaevi önünde buluşmaya çağırmıştı.

Barış Yarkadaş kişisel twitter hesabından Kaymakamlığın kararını paylaşarak karara tepki gösterdi.

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Yarkadaş, “Silivri Kaymakamlığı, arkadaşımız @erenerdemnet için cezaevi önünde düzenlenecek olan basın açıklamasına izin vermiyor. Kaymakamlık, meşru olmayan bir kararla, araçları ve insanları kampüs civarına sokmuyor. Yüzlerce kişi, keyfi bir biçimde cezaevi yolunda bekletiliyor.” İfadelerini kullandı.

Silivri Kaymakamlığı, arkadaşımız @erenerdemnet için cezaevi önünde düzenlenecek olan basın açıklamasına izin vermiyor. Kaymakamlık, meşru olmayan bir kararla, araçları ve insanları kampüs civarına sokmuyor. Yüzlerce kişi, keyfi bir biçimde cezaevi yolunda bekletiliyor. pic.twitter.com/Qtqs1WdODn — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) August 2, 2019

(HABER MERKEZİ)