Krizle çöken inşaat sektörüne kamu eli: Kamu bankaları vadeleri 180 aya çıkardı

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına çekerken, vadeleri de ilk defa 180 aya çıkardı.

Ziraat Bankası, tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için aylık yüzde 0,99'a indirdi. Ayrıca kredili çalışan konut sektörü firmaları, Ziraat Bankası ile anlaşarak müşterilerine düşük faizli kredi kullandırabilecek.

VakıfBank, tutarı 500 bin liraya kadar konut kredilerine yönelik aylık faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1,49'dan yüzde 0,99'a indirdi.

Halkbank, bugün itibarıyla konut kredi faiz oranını azami 180 ay vade için yüzde 0,99'a indirdi. Böylece ilk defa kamu bankaları konut kredilerinde vadeyi 120 aydan 180 aya çıkarmış oldu.

180 ay vade 0,99 faiz oranı ile 250 bin TL konut kredisi kullanan tüketicinin aylık taksit tutarı 2 bin 980 TL olacak. Ortalama bin 500 TL kira ödeyen bir kişinin ev sahibi olabilmesi için ilave bin 500 TL daha ödemesi gerekecek. Milyonlarca kişi ise 2020 TL asgari ücretle geçiniyor. (EKONOMİ SERVİSİ)