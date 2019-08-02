ABD: Türkiye ile güvenli bölgede henüz bir anlaşma yok

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanlığında yapılan haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YPG'nin IŞİD ile savaştığını söyleyen Jeffrey, “Bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi, herhangi bir tarafın saldırısına hedef olmaması sözüne bağlıyız. Başkan da bunu açıkça söyledi. Bu durum, Türklerle ilgili endişelerimizi de kapsıyor” dedi.

“GÜVENLİ BÖLGE KONUSUNDA HENÜZ ANLAŞMA YOK”

Öte yandan Jeffrey, kendisine yöneltilen "Suriye'de güvenli bölge" kurulması konusunda Türkiye ile anlaşma sağlanıp sağlanılmadığına yönelik soruya cevap vererek, görüşmelerin sürdüğünü fakat henüz net olarak bir sonuca varılamadığını belirtti. Jeffrey, şunları söyledi:

“Bir tarafta önemli bir yerel ortak YPG, diğer taraf da NATO müttefiki olan Türkiye var. Bir yandan da PKK ile ilgili endişeler var. Türkiye'ye karşı olan ve geçen hafta Erbil'deki bir Türk diplomatı öldüren PKK tehdidi konusunda oldukça endişeliyiz. Kaygıları dengelemeye çalışıyoruz.”

Türkiye'nin güvenlik endişeleri kapsamındaki güvenli bölge konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadığını aktaran Jeffrey, şunları kaydetti:

"Türk Savunma Bakanı (Hulusi Akar) oldukça sert bir pozisyon alıyor. Türkiye, bizim için mantıklı olan tüm ağır silahların geriye çekildiği 5 ile 14 kilometrelik bir alandan daha derin bölge istiyor. Bu konuda bazı anlaşmazlıklar var. Bu durum 'güvenli bölgenin' kurulmasını engelliyor ama diplomatik ve askeri temaslarımız sürüyor.” (DIŞ HABERLER)