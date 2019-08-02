Karma eğitimin uygulanmadığı okul oranı yüzde 15’e ulaştı

Eğitim Sen’in yaptığı çalışmaya göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde merkezi sınavla öğrenci alan okullarda karma eğitimin uygulanmadığı okullar Bolu, Kırşehir ve Siirt’te yüzde 30’u geçti. Bu oran İstanbul’da yüzde 21. Türkiye genelinde tek cinsiyetli, karma eğitimin uygulanmadığı okul oranı yüzde 15’e ulaşmış durumda.

Cumhuriyet’ten Figen Atalay’ın haberine göre; Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, merkezi yerleştirme puanı ile kayıt alan tek cinsiyetli okullardaki öğrenci oranının Bolu’da yüzde 36 olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bolu’yu Siirt, Kırşehir, Kütahya, Bayburt, Kırıkkale, Isparta, Muş, Karaman, Bingöl, Aksaray gibi iller izliyor. 136 bin 510 merkezi yerleştirme kontenjanının 12 bin 60’ı sadece kız öğrencilere (kız okullarına), 8 bin 100’ü sadece erkek öğrencilere (erkek okullarına) ayrıştırılmış olup geriye kalan 116 bin 350’si yani yüzde 85.23’ü karma eğitim sürdürüyor. Ancak 136 bin 510 merkezi yerleştirme kontenjanının 28 bin 650’sinin (334 imam hatip lisesi) imam hatip liselerinden ve hafızlık projesi yürüten 180 kontenjanlı 5 imam hatip lisesinden oluştuğu bilgisi ve bu liselerde kız-erkek sınıflarının da ayrı olması gerçekliğinden hareketle bu oranlar çok daha yüksek bir düzeye çıkıyor. Özetle en az 5 öğrenciden biri artık karma eğitim olmayan okullarda öğrenim görüyor. LGS yerleştirme sonuçları da bu durumun güncel göstergesini oluşturuyor.”

"İNSAN DOĞASINA AYKIRI"

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, karma eğitimin önemini şöyle anlattı: “Karma eğitim sadece eğitim alanı ile sınırlı olmayan; toplumsal, sosyolojik, pedagojik açıdan çok yönlü özellikleri olan bir uygulamadır. Karma eğitimin öğrencilerin sosyal yaşamının her alanında iç içe olduğu karşı cinsle ilişkilerinde küçük yaşlardan itibaren birbirini anlamakta ve iletişim kurmakta önemli bir işlevi vardır. Karma olmayan ve tek cinsiyete dayalı bir eğitimin toplumda kutuplaşmalar yaratması kaçınılmazdır.

Türkiye’de eğitimin niteliği sürekli düşerken cinsiyet ayrımcılığı üzerinden oluşturulacak okullarda kız ya da erkek öğrencilerin sadece başarılı değil, mutlu olmaları da mümkün değildir. Eğitim çocuğun kendini keşfettiği tüm yeteneklerini, yaratıcılığını ortaya çıkardığı, çocuğun kendi olduğu, özgürleştiği bir süreçtir. Hangi gerekçeyle olursa olsun, tek cinsiyete dayalı eğitimi savunmak, insan doğasına ve eğitim bilimine temelden aykırı bir düşüncedir. Karma eğitim Dünya genelinde mücadele edilerek kazanılmış bir haktır. Laikliğin, bilimsel eğitimin vazgeçilmezidir. Farklı cinsiyetlerin ruh ve beden sağlığı ile olağan kişisel gelişimi, farklı cinsiyetlerin birbirinden ayrılmasını değil, birbirine yakın olmasını, farklılıkları bilmesini ve birbirine saygı göstermesini gerektirir.”

EN YÜKSEK ORAN BOLU’DA

Tek cinsiyetli kontenjan veya yerleştirme yüzdelik oranları şöyle: Bolu: 35.71, Kırşehir: 33.33 Siirt 33.33 Kütahya: 29.03, Bayburt: 28.57, Kırıkkale: 28.57 Isparta: 28.00 Muş: 28.00, Karaman: 27.78, Bingöl: 26.67 Aksaray: 25.00, Bitlis: 24.00, Gaziantep: 23.88 Erzincan: 23.81, Şanlıurfa: 23.81, Adıyaman: 23.53, Osmaniye: 23.33 Batman: 21.95 Hakkâri: 21.74 Ağrı: 21.21, Çorum: 21.21 İstanbul: 21.15 Kastamonu: 21.05 Sakarya: 20.93, Yozgat: 20.69 Afyonkarahisar: 19.51 Kocaeli: 18.92 Eskşehir: 18.87, Kayseri: 18.82, Manisa: 18.57 Kilis: 18.18 Tokat: 18.18 Rize: 17.39 Konya: 16.42, Diyarbakır: 16.16, Bilecik: 15.38 Gümüşhane:15.38, Türkiye ortalaması: 14.77. (HABER MERKEZİ)