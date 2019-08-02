02 Ağustos 2019 02:22
Lice ve Hani ilçeleri kırsalında yaşayan 471 kişiye GBT yapıldı
Lice ve Hani ilçeleri kırsalındaki askeri operasyonda evlere baskın yapıldı, 471 kişi GBT'den geçirildi.
Fotoğraf: MA
Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında düzenlenen ve özel birliklerin katıldığı askeri operasyonda, evlere baskınlar yapılarak 471 kişinin Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirildiği belirtildi.
Bölgedeki mahalle ve mezralardaki birçok eve baskınlar yapılarak aramalar yapılırken, bölgede yaşayan 471 kişiye GBT yapıldığı, yine bölgede kurulan kontrol noktalarında araçların arandığı kaydedildi. (Diyarbakır/MA)
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