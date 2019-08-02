Ayvalık’ta zeytinyağı deposunda yangın çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinyağı fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Sarımsaklı Mahallesi Tellikavak mevkiinde çıktı. Zeytinyağı fabrikasının zeytin deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına Burhaniye ve Gömeç'ten de itfaiye ekipleri destek verdi. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (Balıkesir/DHA)