Yolda yürüyen 6 yaşındaki Eymen’e greyder çarptı, çocuk hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüyen 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş, greyderin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Olay, ilçeye bağlı Şükrüköy'de meydana geldi. Köy Hizmetlerine ait Akın G. yönetimindeki greyder, iddiaya göre Şükrüköy çıkışında evinin önündeki yolda arkadaşıyla birlikte yürüyen Eymen Kayra Taş'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Sürücü Akın G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (Edirne/DHA)